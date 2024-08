K-pop-fænomenet BTS har formentlig det bedst sælgende album i USA i den her uge

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey Canada

Stamtræet over boybands gennem tiden går fra New Kids on the Block til Backstreet Boys til NSYNC til One Direction, og nu er vi endelig landet på BTS. K-popmastodonterne har haft et af de mest stille triumftog nogensinde (med mindre du er en dedikeret A.R.M.Y., der har været med til at hjælpe bandet til deres nuværende højder), og de har nu samlet en international fanskare, der sagtens kan måle sig med Swifties, Arianators, Selenators og alle de andre store fangrupper. Samtidig har de en støt stigende popularitet blandt folk, der ellers ikke har haft noget som helst indblik i K-pop-verdenen tidligere. Og nu ser det ud til, at den her uge kan ende med at blive det tætteste, the Bangtan Boys endnu har været på en “Beatles på Ed Sullivan”, efter de stod for en dynamisk optræden af “Fake Love” ved søndagens Billboard Music Awards, hvor deres fans flippede fuldstændigt ud og samtidig havde helt styr på call-and-response-delen af sangens omkvæd. Om det er på grund af den optræden eller ej, er ikke til at sige, men det ser ud til, at gruppen er lige ved at slå Post Malones seneste album i toppen af Billboard-listen.

Ifølge chart data forventes BTS’ seneste album, Love Yourself 轉 Tear, at sælge omkring 100.000 enheder i den her uge. Det vil placere pladen som nummer et, eller i hvert fald meget tæt på det, på Billboards 200-albumliste, når de endelige tal kommer ind.

US chart preview: BTS' 'Love Yourself 轉 Tear' challenging for #1 on Billboard 200 with ~100k+ units. — chart data (@chartdata) May 21, 2018

Til sammenligning har bandets højdepunkt indtil nu været, da ep’en Love Yourself 承 ‘Her’ lå nummer 7 på Billboard 200 sidste år, hvilket betyder, at Love Yourself 轉 Tear med al sandsynlighed kommer til at være BTS’ bedst placerede projekt til dato uanset hvad. Det er utrolig symbolsk, at Beerbongs and Bentleys af den relativt harmløse, men til tider irriterende ærkeamerikanske Post Malone er det album, der er i fare for at blive væltet af tronen her. At BTS fortsætter med at blive større er et af de mest tydelige tegn på, at USA’s indflydelse på global popkultur ikke længere er et monopol.

Bortset fra et par udvalgte engelske linjer er det meste af BTS’ tekster på deres modersmål, koreansk, hvilket normalt ville have været et benspænd for at få musikken ud til et internationalt publikum. Men ikke nok med at det åbenbart ikke betyder noget for gruppens fans – de har endda taget koreanske udtryk som hyung til sig i deres kommunikation med hinanden. Der er nærmest ingen nordamerikansk eller europæisk kulturel afsmitning på musikken eller de folk, der fremfører den. BTS leder nu en global pop-bevægelse, der også indebærer spansktalende latin-kunstnere, der nu tager andele på et ellers engelsksproget marked. Hvor hypen og forventningen til K-pops potentiale primært eksisterede online tidligere, viste BTS’ magtdemonstration ved Billboard Awards, at deres indflydelse på de amerikanske hitlister nu ikke længere er til at ignorere. Heller ikke i den virkelige verden. Det er virkelig optur, og forhåbentlig kan K-pops store succes smitte af – ikke kun på andre genrer fra Østasien, men også på musik fra hele den ikke-vestlige verden.