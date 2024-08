Kåd FBI-agent laver ‘backflip’ på en bar og ender med at pløkke en gæst i benet

Fredag nat på en klub i Denver, USA, besluttede en flok gæster sig for at skrue hiphop-faktoren op til 100 med en såkaldt breakdance-ring på dansegulvet, hvor folk skiftedes til at klovne rundt og lave moves, de ikke helt havde styr på.

Selvfølgelig var der lige en gut, der skulle tage den til next level, og det var så tilfældigvis en fyr, der rendte rundt med et skarpladt skydevåben på sig. Det havde han formentlig glemt i momentet, da han hoppede ind i midten af cirklen og forsøgte sig med en baglæns saltomortale, der – halvvejs gennem stuntet – endte med at hans tjenestepistol røg ud af hylstret og landede på gulvet foran tilskuerne.

Videos by VICE

Da FBI-agenten indser sit fuckup, kaster han sig panisk ned på gulvet og griber ud efter pistolen, og på en eller anden måde lykkes det ham så at affyre våbnet direkte ind i menneskemængden. Det går ud over en tilfældig tilskuer, som ender med at få en kugle i låret.

Nærstuderer man videoen i sekunderne efter vådeskuddet, kan man se, at manden – i stedet for at tjekke, om folk er ok, simpelthen bare lægger sin pistol tilbage i hylstret, tager hænderne op og går væk. Ifølge lokalmedier efterlod han de chokerede gæster på baren alene i kaosset.



“Vi hørte et brag”, fortæller Heather Schiraldi til lokalmediet KMGH.

“Vi troede ikke, det var et pistolskud, før offeret tog sig til låret og begyndte at skrige”.

Heather Schiraldi er rystet over FBI-agentens hensynsløse adfærd.

“Jeg blev rasende og tænkte ‘hvad fanden har manden gang i? Hvorfor laver han en baglæns salto med en ladt pistol i lommen?’ Sådan tror jeg, vi allesammen havde det.”

Skudofferet er heldigvis ok i dag, men ifølge KMGH kan det stå værre til med FBI-mandens karriere. Han er blevet afhørt på en politistation i Denver, og nu er det op til anklagemyndigheden at finde ud af, hvad der skal ske videre i sagen – det er endnu ikke besluttet, om der skal rejses sigtelse mod ham.