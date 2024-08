Kabinepersonale fortæller om deres værste oplevelser med flypassagerer

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Tyskland.



Så snart folk har sat sig i sædet ombord på et fly på vej på ferie, er det, som om alle regler for normal og høflig adfærd ryger fløjten.

Mange flypassagerer er tilsyneladende af den opfattelse, at prisen på en flybillet inkluderer retten til at nedgøre og forlange de mest vanvittige ting af kabinepersonalet. En undersøgelse foretaget af Association of Flight Attendants konkluderer, at 68 procent af personer, der arbejder som kabinepersonale har været udsat for sexchikane i løbet af deres karriere. Kun syv procent har anmeldt chikanen til deres arbejdsgivere.

Jeg har talt med Milla*, 30, og Elena*, 30, der til sammen har 12 års erfaring, om deres værste oplevelser i forbindelse med arbejdet. De deler her historier om klamme typer og om voksne kvinder, der hyler som børn over en pastaret.

Sexchikane

Milla: Synet af en stewardesse lader til at vække folks fantasier, og man ved næsten altid, hvem det drejer sig om – bare ved at se, hvordan de sluger en med øjnene, mens man demonstrerer sikkerhedsproceduren. På et fly til Nice sad en fyr ved siden af sin kæreste, og han stirrede bare på mig – det var ret klamt. Jeg har også oplevet, at en passager skrev på en brækpose, ”Jeg vil gerne kneppe med en, som arbejder her”, hvorefter han overrakte mig den. Det er respektløst – der er ingen, der ville skrive sådan noget til en læge.

Elena: Det er næsten altid gamle mænd i jakkesæt. Nogle gange giver de mig deres visitkort, og andre gange råber de et eller andet upassende til mig. Man må bare være professionel og høflig i den situation. Jeg siger ikke til dem, at det er upassende. Jeg tager bare imod deres kort og smider det så ud senere.

Engang, mens jeg arbejdede på første klasse, talte jeg med en ældre herre, som jeg ofte mødte på flyet til Teheran. Han fortalte om sine børn, som var på min alder, og om sin datter, som læste til læge ligesom mig. Så tilbød han at vise mig rundt i byen. Jeg kan godt lide Teheran og iranerne, og da ingen af mine kolleger ville med ud, holdt jeg ham op på tilbuddet.

Da han havde vist mig rundt, spurgte han mig, om jeg havde en kæreste, og om jeg datede ældre mænd. Han tilføjede, at selv om han var meget ældre end meget, så var han ung af sind og rig, og at det ville være godt for mig at have en i mit liv, som kunne støtte mig økonomisk. Så foreslog han, at jeg skulle kysse ham. Han blev heldigvis ikke ved, efter jeg havde afvist ham.

Det har jeg oplevet før – mænd der viser interesse for min uddannelse og tilbyder at understøtte mig økonomisk. Jeg er altid naiv i den situation. Jeg antager altid, at folk har gode intentioner, men sådan er det bare sjældent.

Lort og bræk

Milla: Engang var der en passager, som blev så fuld, at han kastede op i brækposen. Jeg fatter aldrig hvorfor, men da vi landede, kom han op og holdt posen op til mit ansigt, klappede den på siden og sagde, ”Jeg har brækket mig”. Der væltede bræk ud af den. Det ramte mig og flød ud på gulvet. Det var så helt utroligt ulækkert.

Elena: Jeg har engang oplevet, at en passager sked i bukserne midt under turen. Der lugtede helt vildt, og alle de andre passagerer var ved at gå i panik.

Sex

Milla: Jeg har oplevet et par, som bare sad helt stille og roligt og lod som ingen ting, mens fyren gav kvinden finger.

Elena: Jeg overhørte engang et midaldrende par dyrke sex på business-class under en natteflyvning. Hun sad ovenpå ham, som om det var det naturligste i verdenen. Når sådan noget sker, plejer vi at give folk en advarsel. Hvis de ikke holder op, kan vi finde på at påtale det over anlægget.

Kriminelle

Milla: Min kollega tog engang en passager i at ryge på toilettet, hvorefter hun konfiskerede hans pas og fortalte ham, at han ville få det tilbage efter landing, og at han ville blive anmeldt for sin opførsel. Men da hun så nærmere på passet, gik det op for hende, at manden på billedet var 20 år yngre end passageren. Da vi landede, kontaktede min kollega straks politiet, der kunne meddele, at passet var forfalsket.

Fulde passagerer

Elena: Jeg arbejder normalt på første klasse, hvilket er en ret god tjans, fordi jeg som regel kun skal betjene otte passagerer. Men sommetider kommer der sådan nogle direktørtyper, som bare bunder det ene glas champagne efter det andet, før vi overhovedet er i luften. Så drikker de yderligere en hel flaske vin og bliver så fulde, at de ikke engang kan stå op uden hjælp. Nogle passagerer – mest forretningsmænd i 50’erne – bliver så stive, at de begynder at smadre glas.

Så er der sømænd – de er gode at have ved hånden, fordi de er trænede i at give førstehjælp. Men vi skal altid sørge for, at de ikke bliver for stive.

Milla: Problemet er, at folk begynder at drikke, inden de overhovedet er kommet ombord, og de forstår ikke, at det ændrede lufttryk påvirker deres tilstand. Du kan sagtens bare være halvsnalret i lufthavnen, men stangvissen i luften. Vi blev engang nødt til at foretage en nødlanding, fordi en fyr var blevet så latterligt fuld. Han rejste sammen med sin mor og bror.

Verbal chikane

Elena: En af vores frequent flyers var engang efter mig. Først gjorde han nar af mig, mens jeg bød folk velkomne ombord – det, syntes han, var utroligt morsomt. Jeg bad ham holde op, men det ville han ikke. Så bad han om at få en anden plads, fordi han ikke ville sidde ved siden af sin kone. Det kunne ikke lade sig gøre, og så sagde han, jeg var dum og, at jeg havde et ”luderhoved”. Vi var allerede i luften, så vi kunne ikke sparke ham af flyet. Jeg kunne bare sige det til kaptajnen. I den slags situationer skrives en rapport, og passagerer risikerer at blive bandlyst fra fremtidige rejser.

På en anden afgang skreg en kvinde af mig, fordi hun var vred over, at der ikke var flere pastaretter tilbage. Hun gik helt amok, og en anden passagerer blev nødt til at gå i mellem. Jeg var helt ude af den og lige ved at græde, så jeg gik ud på toilettet og låste mig inde. Nogle gange bliver man simpelthen så vred, især når voksne mennesker råber af en, fordi de ikke har fået den ret, de gerne ville have. Men man må ikke miste fatningen foran passagererne. Det er lidt ligesom at være bartender, bortset fra at man ikke kan smide besværlige kunder ud – man skal se på dem i ti timer. Det er vigtigt, at man forebygger konflikterne, inden det går galt.

* Milla og Elenas rigtige navne er hemmeligholdt af hensyn til privatlivets fred