Kaffe kan redde din lever efter for meget druk

Efter en nat hvor du skamløst har hældt din lønseddel ned i halsen og drukket dig stiv i en kombination af tequila, Jäger-bombs og andre klamheder, tager du måske dig selv i at vågne op dagen efter og tænke: Kan jeg gøre det her om?

Kan jeg få min jakke igen? Kan jeg trække mine sms’er tilbage? Særligt det meget upassende billede jeg sendte til min kollega? Er det muligt for mig, at få de her tømmermænd til at forsvinde?

Videos by VICE

Måske, nej, nej, og held og lykke. Men nu har forskere fundet lys for enden af tunnelen. Kaffe kan måske være med til at rette op på nogle af de skader, din druktur har forvoldt din lever.

Forskere fra Southampton University har foretaget en meta-analyse på baggrund af ni tidligere undersøgelser, der involverer data fra mere end 430.000 personer. De fandt ud af, at hvis man bare drikker to kopper kaffe mere om dagen, så reducerer man risikoen for at udvikle skrumpelever, en livsstilssygdom der for det meste er forbundet med druk, og som på verdensplan tager livet af en million mennesker om året.

Læs hele artiklen på MUNCHIES

Mere fra MUNCHIES:

Dine teenagedrukture har gjort uoprettelig skade på din hjerne

MUNCHIES guide til Christiania

Fra fængselsbetjent på dødsgangen til svampepusher