Kaffe kan redde din lever efter for meget druk

Efter en nat hvor du skamløst har hældt din lønseddel ned i halsen og drukket dig stiv i en kombination af tequila, Jäger-bombs og andre klamheder, tager du måske dig selv i at vågne op dagen efter og tænke: Kan jeg gøre det her om?

Kan jeg få min jakke igen? Kan jeg trække mine sms’er tilbage? Særligt det meget upassende billede jeg sendte til min kollega? Er det muligt for mig, at få de her tømmermænd til at forsvinde?

Måske, nej, nej, og held og lykke. Men nu har forskere fundet lys for enden af tunnelen. Kaffe kan måske være med til at rette op på nogle af de skader, din druktur har forvoldt din lever.

Forskere fra Southampton University har foretaget en meta-analyse på baggrund af ni tidligere undersøgelser, der involverer data fra mere end 430.000 personer. De fandt ud af, at hvis man bare drikker to kopper kaffe mere om dagen, så reducerer man risikoen for at udvikle skrumpelever, en livsstilssygdom der for det meste er forbundet med druk, og som på verdensplan tager livet af en million mennesker om året.

“Skrumpelever kan være fatal og der findes ingen kur … Derfor er det en vigtig opdagelse, at risikoen for at udvikle skrumpelever kan mindskes ved at drikke kaffe – en billig, allestedsnærværende og elsket drik,” udtalte en af hjernerne bag studiet, Dr. Oliver Kennedy.

Ud over alkohol kan skrumpelever forårsages af sygdomme som leverbetændelse, forstyrrelser i immunforsvaret og overskydende fedt i leveren.

I otte af de ni undersøgelser som forskerne granskede, viste resultaterne, at forsøgspersonernes risiko for at udvikle skrumpelever faldt, i takt med at det daglige indtag af kaffe steg. Drikker man fire kopper om dagen, falder risikoen med 65 procent. Men man undgår sandsynligvis ikke at blive peppet lidt op.

Yderligere research er nødvendig for at få klarhed over nogle af de spørgsmål, der dukkede op, efter forskerne gjorde deres fund. Afhænger effekten for eksempelvis af hvilken kaffe man drikker? Og er der forskel på kaffens effekt afhængigt af årsagen til skrumpeleveren? Virker det for eksempel bedre på skrumpelever, der er forårsaget af alkohol end på skrumpelever forårsaget af diabetes?

Faktisk er forskerne slet ikke klar over, hvad det er med kaffe, der får det til at beskytte leveren. Så måske vil det være en god idé, at udskyde din trang til at springe ud som fuldtidsalkoholiker for derefter at undgå den sikre død ved at bunde en pose Merrild.

“Selvom kaffe indeholder komponenter, der har både antioxiderende kvaliteter og antiinflammatoriske egenskaber, så kan et par kopper om dagen desværre ikke rette op på eventuelle skader forårsaget af overvægt, inaktivitet, overdrevent alkoholforbrug eller lindre effekterne af en usund kost,” fortalte Heller til New York Post.

På trods af den skuffelse så er kaffen stadigvæk det første, vi bestiller, når vi skal have tømmermandsbrunch om lørdagen – og nu er der en lidt bedre grund til at drikke kop nummer tre. Den eneste ulempe er, at det måske kan komme i vejen for en lille middagslur, inden du kaster dig ud i weekendens anden brandert.