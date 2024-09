Kakerlak-mælk er fremtidens proteindrik

Man skal ikke græde over spildt mælk – endnu. Men hvad med i fremtiden, hvor alt kan ske med jordens kvægbeholdning? I en ikke så fjern fremtid kan vi komme til at høre en hel del mere til mælk fra en mere kriblende kilde: Kakerlakker. Og hvem kan også sige nej til en omgang forfriskende og friskhøstet kakerlakmælk efter en hård arbejdsdag?

Et hold forskere fra USA, Japan, Canada, Frankrig og Indien kan med stor glæde meddele, at krystallerne fra det mælkeprotein, de har fundet i kakerlakker, er intet mindre end et “fantastisk” proteintilskud. Ideen til projektet blev født for over et årti siden, da Nathan Coussens, en ung forsker ved Iowa Universitet, lagde mærke til, at der kom skinnende krystaller ud af kakerlakkernes tarm. Han måtte bare vide mere, og det kan man jo godt forstå. Lige så snart vi opdagede, at kakerlakker overhovedet har en tarm, var vi solgt. Og hvis der ligefrem kommer krystaller ud af den, så bliver vi nødt til at vide mere.

Videos by VICE

I dag er det lykkedes for forskerne at rangordne generne i mælkeproteinet produceret af dyret med det latinske navn diploptera punctata. Det er den eneste type kakerlak, der (så vidt vi ved) føder levende unger. Den mælk, de producerer, er en eksplosion i forhold til traditionelle mælkeprodukter – lidt som energishots i forhold til en tynd kop te. En enkelt krystal af insektmælken har tre gange så meget energi i forhold til en tilsvarende mængde bøffelmælk. Og så undrer vi os over, om kakerlakkerne mon en dag vil regere verden …

Sanchari Banerjee, en af forfatterne til rapporten, som bliver offentliggjort i denne måneds journal for International Union of Crystallography, forklarer: “Krystallerne er komplet føde – de har proteiner, fedt og sukker. Hvis man ser på proteinsekvensen, har de alle aminosyrerne.” Oven i købet er krystallerne stabile og har stort potentiale som proteintilskud; forskerne har tænkt sig at producere store mængder af krystallerne ved hjælp af et gærbaseret avlssystem.

At proteinerne forefindes i krystalform gør kun deres appel endnu større, siger forskerne. Efterhånden som proteinet opbruges, bliver der automatisk frigivet: “Det er tidsindstillet mad,” forklarer professor S. Ramaswamy. “Hvis man har behov for mad, der er rig på kalorier, men som udskilles på særlige tidspunkter, og som er… komplet. Så er det her svaret.”

Så bare rolig, kære venner. Vi kan nu besvare det presserende spørgsmål: Når kvægene gør oprør – når kogalskaben bliver til vanvid – hvad fanden skal vi så hælde på vores ulideligt tørre morgenmad?

Glem mandel og soya – fremtiden ligger næsten med sikkerhed under den charmerende og ydmyge kakerlaks exoskelet.