Kan en chokoladepille få os alle til at leve længere?

Hvor der er vilje, er der vej. Det gælder i høj grad fødevarer og vores kollektive masseforbrug af selvsamme fødevarer. Og i særlig grad når det handler om at fortære store mængder chokolade under påskud af, at det er godt for ens helbred. Den portugisiske poet Fernando Pessoa har formuleret det således: “Der er intet så metafysisk på denne jord som chokolader.”

Nu har videnskaben kastet sig ud i et af de mest spændende (og lækre) forsøg, vi er stødt på i årevis. Undersøgelsen hedder Cosmos (“Cocoa Supplement and Multivitamin Outcomes Study”), og formålet er, at finde ud af om indtagelsen af chokolade kan gøre os i stand til at leve længere.

Videos by VICE

Det kan vise sig at være sidste skridt, inden produktionen af en chokolade vitaminpille sættes i gang.

Undersøgelsen skal forsøge at finde ud af, om kakaoekstrakt kan forbedre ældre menneskers helbred. Den amerikanske organisation Women’s Health Initiative (WHI) leder nu efter frivillige — mænd over 60 år og kvinder over 65 år — der vil få udleveret enten kapsler med kakaoekstrakt eller placebo. Om fire år vil forskerne så vide, om det bioaktive stof flavanol, der findes i kakaobønner, vil kunne reducere risikoen for hjertetilfælde, slagtilfælde, kognitiv tilbagegang og andre sygdomme.

LÆS MERE: Denne mand spiser chokolade hver dag og er formentlig sundere end dig

Tidligere undersøgelser har givet forskerne et peg om, at “kakao kan være godt for helbredet”. De forklarer, at kliniske forsøg har vist, at kakaoekstrakt kan have en positiv virkning på kolesterol, blodtryk og det vaskulære helbred. Endnu har man ikke kunne slå fast, at kakao også leder til færre hjerte- og slagtilfælde.

Forskerne, der kommer fra Harvard og fra WHI Coordinating Center ved Fred Hutchinson Cancer Research Center i Seattle, fokuserer på at udvikle et multivitamin, der indeholder flavanol — så man ville altså ikke skulle spise rigtig chokolade. Men det skal lige nævnes, at undersøgelsen delvist sponsoreres af chokolade- og slikgiganten Mars, der sandsynligvis håber på, at slikket i din lokale kiosk snart vil være eftertragtet blandt helsekostentusiaster.

Den amerikanske radiokanal, NPR, talte med Dr. David Katz, leder af Yale University Prevention Research Center, der fortalte, at chokoladepillen kan blive en realitet: “Hvis man finder en kombination af komponenter, der er unikke i chokolade, og som giver reelle helsfordele, kan man med fordel udtrække dem og tænke på det, som noget der bør tages som et kosttilskud.” Men, forklarede han også, “det smukke ved chokolade er jo, at det er en kilde til stor nydelse.”

Kan vi blive ved med at spise chokolade, som vi kender det — og sørger det samtidig for, at vi lever længere — så går vi nogle gode år i møde.