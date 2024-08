Kan man egentlig smadre sin kæbe af at være blæst på stoffer?

Artiklen er en del af ‘Safe Sesh’ – vores tema om stoffer og harm reduction. Læs mere her.

“Min kæbe begyndte at knække, ikke længe efter jeg prøvede mdma for første gang. Jeg husker tydeligt, hvordan jeg vågnede op med ømme kæber efter byture den sommer – det var en ny tilføjelse til tømmermændene, jeg ikke tidligere havde oplevet. Jeg tænkte, det umuligt kunne være sundt, da jeg i forvejen har skåret tænder om natten hele mit liv og er blevet anbefalet at bruge bideskinne flere gange. Alligevel fortsatte jeg, og en dag efter en vild weekend klikkede min venstre side af kæben, da jeg tyggede i en rugsbrødsmad. Jeg tænkte, det ville gå over, men det har varet ved lige siden, og jeg tænker, det hænger sammen med stofferne. Nu tygger jeg mest i højre side af munden, for så sker der ikke noget.”



Videos by VICE

Udsagnet stammer fra 27-årige Jonas, der ikke vil have sit fulde navn frem, fordi han ikke just er stolt af sine kæbekvaler. Men hans historie er en, vi her på redaktionen efterhånden har hørt nogle gange. Kæbetics (og tænderskærende grimasser) er for mange et mindre charmerende vilkår ved at tage stoffer som kokain og mdma, og vi kunne godt tænke os at finde ud, om det egentlig er farligt med alle de trækninger.

Lene Sandal, fysioterapeut med speciale i kæbe- og bidfunktion, er bekendt med, at stoffer som kokain kan give kramper i kæbemusklerne.

“Det kan for eksempel være, at du presser kæben hårdt sammen, skubber den frem eller fra side til side,” siger hun og fortæller, hvorfor det godt kan give problemer:

“Kæbeleddet har to ledkamre og en menisk, som sikrer glidende og smertefrie bevægelser af kæben. Når kæben laver de her overbevægelser, så kan menisken i kæben sætte sig i klemme inde i leddet, så man enten ikke kan åbne eller lukke munden. Hvis det sker, og man ikke får gjort noget ved det, så smadrer man menisken, og så begynder man at udvikle slidgigt i kæben.”

Lene Sandal forklarer, at man kan se kæbeleddet som to stykker glatte stykker træ med et viskelæder imellem. Når man tygger, synker og bruger sin mund, så glider træstykkerne på viskelæderet, men hvis viskelæderet forsvinder, så ender træstykkerne med at slide på hinanden. Sådan vil det være, hvis menisken bliver smadret. Og det gør ondt.

Man kan ikke som sådan gøre noget for at beskytte kæben, når man er påvirket stoffer – Lene Sandal

For en sikkerheds skyld spurgte vi tandlæge Per Styltvig, der er en af Danmarks førende eksperter i bidfunktionsproblematikker. Han bekræfter, at han har set patienter, der har haft besvær med kæben på grund af stofbrug. Han kan ikke sætte et tal på, hvor udbredt det er, men han han fortæller, at narkokæbe-problemerne kan føre til slidgigt.



“Hvis menisken kører skævt, fordi man skærer kæben, så begynder den at knække, og hvis det knækker for meget og for længe, så trykker det på kæben. Så går det over i slidgigt. Det kan være, at man får svært ved at gabe eller har følelse af, at kæben låser, men man dør ikke af det. Kæben kan til en vis grad regenerere sig selv,” forklarer Per Styltvig.



Han bliver bakket op af Lone Sandal:



“Klikbevægelserne er forstadiet til, at menisken er ved at gå i stykker. Det er et signal om, at der er noget galt. Det kan også sagtens være, at folk oplever det, selvom de ikke har taget stoffer. Men hvis menisken først er ved at blive nedbrudt, så kan den ikke reddes. Det svarer til, at man starter med at spise en vingummi, og så tager den ud af munden halvvejs. Der vil stadig være huller i den – den heler ikke.”

Hvad gør man så, hvis man gerne vil fortsætte med at tage stoffer, men ikke har lyst til at sidde tilbage med en kæbe, der føles 50 år ældre end resten af kraniet? En bideskinne til byturen er måske løsningen?



Desværre ikke.

“Man kan ikke som sådan gøre noget for at beskytte kæben, når man er påvirket stoffer. En klassisk glat bideskinne enten fra apoteket, en sportsbutik eller fra ens tandlæge vil gøre munden til en skøjtebane og gøre problemet endnu større. Man kan også få en meget dyr specialfremstillet “styrende bideskinne”, som styrer underkæben. Men hvis man er påvirket og har voldsomme kæbemuskelkramper, så kan man risikere at glide ud over skinnen og trække kæben af led. Desuden kan man hverken tale, drikke eller trække vejret gennem munden med sådan en på,” siger Lene Sandal og tilføjer, at der ikke er noget ‘quick fix’, når først skaden er sket, og kæben værker.

“Der findes kun få specialiserede tandlæger og fysioterapeuter, som kan behandle smerterne, og den bliver aldrig helt god igen. Desuden koster det rigtig mange penge og tager lang tid.”



Men okay – når alt kommer til alt, skal man nok have et rimelig usundt forhold til stoffer, før kæben for alvor er truet. Man kunne indvende, at når en mand som Charlie Sheen har en kæbe, som stadig er i ét stykke, så er der ingen grund til at male fanden på væggen. Næseskillevæggen kan som bekendt også gå i opløsning af et massivt overforbrug af coke, og i det hele taget er der en række ubehagelige følgevirkninger af langvarig brug af kokain.

Hvis du har oplevet klik i kæben efter en kemisk bytur, er du ikke nødvendigvis på vej til at få et seriøst problem:

“Isoleret knæk er ikke så farligt. Altså hvis det kun knækker, og man ikke har kronisk ondt. Hvis det begynder at gøre ondt, knase, eller man har fastlåsningsfornemmelser, så begynder det at nærme sig. Men jeg vil nu ikke sige, at det er kæben, man skal bekymre sig om, hvis man tager stoffer,” siger Per Styltvig.

Nu ved du i hvert fald besked.