​Kan man virkelig dø af at få et sugemærke? Vi spurgte en læge

Du har måske hørt eller læst om den mexicanske dreng, der døde, efter han fik et sugemærke af sin kæreste. Hvis ikke, så får du lige en hurtig opsummering her: En 17-årig dreng ved navn Julio Macias Gonzalez fik angiveligt et alvorligt kærlighedsbid af sin kæreste. Det skabte en blodprop i hans hals, der medførte et dødeligt slagtilfælde.

Det lyder fuldstændig sindssygt. Det lyder umuligt. Jeg spekulerede over, om det bare var en vandrehistorie, der havde narret internettet. Da jeg forhørte mig på kontoret, var der flere af mine kolleger, der havde vage minder om en lignende historie, der var kommet frem for nogle år siden. Pludselig blev spørgsmålet: Er det her bare en gammel myte, der er dukket op til overfladen igen, eller havde dræber-sugemærket virkelig krævet sit andet offer? Jeg var ved at blive sindssyg. Jeg var nødt til at vide mere.

Jeg skrev en panisk mail til den eneste læge, jeg kendte, der ville tage min skræk seriøst: Freddy Vista. Han er vores foretrukne australske læge, der bruger et opdigtet navn til at holde sit professionelle renommé adskilt fra at svare på vores dumme spørgsmål. Her er, hvad han fortalte mig.

VICE: Hey Freddy, kan man virkelig dø af et sugemærke? Hvad siger videnskaben til det?

Dr. Freddy Vista: Ja, selvom det er ekstremt sjældent, så er der før set flere tilfælde, hvor folk er blevet ramt af slagtilfælde efter at have fået sugemærker – men jeg tror, det her er det første dokumenterede dødsfald. Slagtilfælde, der er sket som følge af sugemærker, er sandsynligvis kommet af, at en af halspulsårene er blevet presset. Det er dem, der løber op ad begge sider af halsen og tilfører blod til meget af hjernen. De her pulsårer ligger så tæt på hudoverfladen – det er derfor, man kan mærke og nogle gange se en puls der – og det gør dem også sårbare over for traumer og kvæstelser.

Hvor hårdt ville jeg så skulle suge på nogens hals for faktisk at skabe en blodprop?

I forhold til sugemærker er det nok mere presset fra læberne på det her udsatte område, der er synderen, frem for den egentlige sugekraft. I meget sjældne tilfælde kan den slags belastning på halspulsårene forårsage rifter (der fører til dissektion) eller på anden måde skade årene, så der skabes blodpropper. Slagtilfælde indtræffer, når de blodpropper bliver store nok til at hæmme blodtilførslen til hjernen.

Er der nogle mennesker, der har større sandsynlighed for at udvikle blodpropper end andre? Er der for eksempel en sygdom eller en tilstand, som den her dreng kan have haft, der har medført, at hans blodårer hurtigere blev tilstoppet?

Der er en hel del lidelser, der kan gøre folk mere tilbøjelige til at få blodpropper, eller bare skader på blodårene i det helt taget. Det fremgår ikke, om den mexicanske dreng var diagnosticeret med noget i den dur eller bare var virkelig uheldig.

Åh gud. Bør vi alle sammen holde op med at give sugemærker? Kan man stadig trygt give sugemærker? Skal jeg bare gå i cølibat?

Igen: det er ekstremt sjældent, at et sugemærke vil føre til et slagtilfælde, og risikoen for, at et enkelt sugemærke kan blive livstruende, er ekstremt lav. Beslutningen om, hvorvidt man skal blive ved med at give sugemærker eller ej, er individuel og bør træffes på baggrund af både de fordele og ulemper, der er associeret med at suge på halse.

Okay, så hvis man kan slå nogen ihjel med et sugemærke, kunne man så…i teorien…slå nogen ihjel ved at sutte deres pik for hårdt?

Det er teoretisk set muligt at forårsage blodpropper i hvilken som helst blodåre – igen ved at tilføre pres og kvæste årevæggen. Som med sugemærkerne ville det nok handle mere om det pres, der blev tilført blodårene frem for selve sugekraften. En blodprop i en penisåre kunne teoretisk set fuldstændigt hæmme blodtilførslen til små, isolerede dele af penis, hvilket ville dræbe det afskårne penisvæv, men det ville ikke have potentialet til at forårsage et slagtilfælde.

Sikke en lettelse. Tak Freddy!

