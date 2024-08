Kan meditation hjælpe dig med at få stiv pik?

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

Jeg er i 30’erne, og næsten alle mine jævnaldrende venner har mindst én gang oplevet, at de ikke kunne få den op at stå.

Det sker, når de er fulde, når de har taget coke eller hvis en faktura, de sendte for tre måneder siden, stadig ikke er blevet betalt. For det meste bliver de ædru, får deres penge, og så virker den igen. Men sådan er det ikke for alle – ifølge en undersøgelse fra Journal of Sexual Medicine har hver fjerde mand under 40 problemer med at få den op at stå.

Jeg havde problemer med slap diller, da jeg var i 20’erne. Det var som oftest, hvis jeg var nervøs fordi det var en pige, jeg virkelig godt kunne lide. En læge ordinerede viagra til mig. Da jeg tog det, blev hele min krop lyserød, min næse blev så stoppet, at jeg måtte trække vejret gennem munden – hvilket er stort set umuligt, når man kysser – og jeg havde jern på i ni stive timer. Det var bare ubehageligt.

Meditation kan vise sig at hjælpe. Det primære formål med meditation er nemlig at sætte en person fri fra livscyklussens lidelse og i stedet tage dem til et sted, der er domineret af idyl, visdom og uendelig erkendelse. En af bivirkningerne på vejen til uendelig erkendelse er for mange uendelig stiv pik. For dem som mediterer seriøst – altså dem, som forsøger at finde nøglen til universets hemmeligheder – er det bestemt ikke meningen. Men for alle, som har problemer med at få den op at stå, er det ret så fedt. Det kommer vi tilbage til.

Erektil dysfunktion blandt yngre mænd er normalt forårsaget af stress og er ikke en fysisk lidelse, med mindre de har diabetes eller har været udsat for en særlig grum ulykke. Hvis man har for meget kortisol eller adrenalin i kroppen (begge forårsaget af stress), hindres adgangen af ilt til organerne, og dermed kommer der ikke nok blod til penis. Og en penis uden blod fungerer lige så godt som en ballon uden luft. Derfor synes jeg, det var nemmere at have sex med folk, som jeg ikke havde følelser overfor: Når man ikke er bange for at blive afvist, er sex pisse nemt.

Wolfgang Krüger er tysk psykoterapeut og forfatter, og han har skrevet stolpe op og stolpe ned om erektion. “For mænd under 40 har erektil dysfunktion altid haft et psykologisk element,” fortæller han. “Og vi ser bekymrende mange nye tilfælde indenfor de seneste år.”

Lige meget hvor mange mænd, der gerne vil tro, at deres pik har en eller anden autonom magt og tager sine egne beslutninger, så handler det alt sammen om hjernen, og hvis hjernen bliver ved med at affyre stresssignaler, så har din pik altså brug for mere end viljekraft for at blive vækket til live. Erektioner starter oppe i hovedet. Om det er noget, du kan dufte, mærke eller se, så handler det alt sammen om de kemiske processer i hjernen, der sender signaler derned.

Jeg begyndte at meditere for omkring tre år siden. Jeg sprang på hovedet i den dybe ende. Efter at have rodet rundt med apps, meldte jeg mig til et 10 dages kursus, hvor man sidder i skrædderstilling og mediterer ti timer om dagen og bruger de resterende 14 på at tvivle på alt, man nogensinde har gjort. Efter kurset skete der alle mulige ændringer: Min angst forsvandt, og jeg blev bedre til at tage beslutninger, men en af de tydeligste ændringer var i mit sexliv. For første gang kunne jeg have sex, mens jeg tænkte på sex, i stedet for at fokusere på hvor fattig jeg var, eller at min karriere var ved at gå op i røg. Og jeg er ikke alene. Meditations-fora er fyldt med folk, som har lignende oplevelser.

For at finde undersøgelser, der viser en forbindelse mellem meditation og erektil dysfunktion, skal man en del år tilbage i tiden. I en undersøgelse fra 1977, udført af Gerard V Sunnen fra New York University, blev ni mænd med en gennemsnitsalder på 32 undersøgt, og det viste sig, at blot 15 minutters meditation om dagen gjorde, at alle mændene undtagen to havde opnået “erektil kompetence”, som det så smukt hed. Undersøgelsen gik ud på at lære mændene at aflede negative tanker fra deres sind gennem meditation.

Meditation er kendt for at sænke hjerterytmen og regulere blodcirkulationen, hvilket er et godt tegn for alle, der ikke kan få den op at stå, for en erektion er jo egentlig bare en stor samling af blod. Meditation har også vist sig at reducere angst og forhindre negative tankeassociationer. Sara Lazar, der er neuroforsker på Harvard, var en af de første personer, der scannede mediterende personers hjerner, og hun opdagede, at vores amygdala – den del af hjernen, hvor angst hører hjemme – var mindre hos folk, der mediterede end hos kontrolgruppen.

Men siden undersøgelsen fra 1977 har der været forsvindende lidt forskning på området – især i forhold til hvordan det påvirker erektioner.

Jeg talte med Barry McGuire fra the Irish Society of Urology i Dublin, for at spørge om meditation potentielt kan bruges til at behandle erektil dysfunktion.

“Ja, helt sikkert,” siger han. “Psykoseksuel erektil dysfunktion er et kæmpe problem, især hos yngre mænd. Og når de andre faktorer er udelukket, er det en metode vi kan bruge til at behandle dem. Selvfølgelig findes der også organiske årsager til, at man ikke kan få den op, som for eksempel sygdomme i blodårerne, traumer, operationer, medfødte problemer, cellesygdomme, komplikationer med medicin fra det sorte marked og så videre.”

Du får det at vide så tit, at det næsten er en floskel, men meditation gør, at du kan befinde dig i nuet, og sex er altså langt nemmere, hvis du er til stede – i stedet for sex, hvor du ligger og tænker på, hvordan du skal besvare en mail.

Medicin som Viagra eller Cialis virker ved at sende en voldsom strøm af blod ned i skridtet, så pikken ikke har noget valg. Den bliver stiv. Jeg har haft sex på viagra, hvor min pik føltes så opsvulmet, at jeg var bange for, at den ville sprænges, men den var ikke mere følsom end et stoleben. Det var en af de mest fremmedgørende og ensomme seksuelle oplevelser, jeg nogensinde har haft.

En anden bivirkning ved meditation, som jeg har oplevet, er, at du ikke kan lade være med at blive mere rar, følsom og medfølende. Du bliver en person, som er mindre styret af sin pik og hellere vil bruge tid på ikke at være et røvhul.

Og selvom det sidste verden har brug for er flere sunde og raske erektioner, så burde det ikke være et problem, hvis de mænd erektionen sidder på også er sunde og raske.