Vi spurgte en ekspert, om planter kan føle smerte

Amerikanske politikere har endnu en gang bragt den gamle partipolitiske debat om abort frem i lyset. Den 1. oktober er der igen risiko for en nedlukning af det offentlige, et såkaldt government shutdown, da finanspolitiske forhandlinger er brudt sammen i Kongressen grundet bred uenighed over budgetlægningen – og det hele kan komme til at afhænge af, hvorvidt man tilskriver rettigheder til en klynge celler eller ej. Og ifølge en artikel i Scientific American, er vi kun så småt begyndt at forstå præcis hvad og hvornår, et foster kan føle.

Men ved du hvad, der i hvert fald kan føle ting? Planter. I hvert fald ifølge biologen Daniel Chamovitz, der er dekan af biovidenskab på Tel Aviv University i Israel og manden bag bogen What a Plant Knows.

Vi tog kontakt til Chamovitz for at finde ud af, om planter kan føle smerte. Det ville ikke alene tilføje en interessant dimension til hele abort-debatten, men også gøre det en del sværere at være veganer.

VICE: Jeg sidder og ser en video med en plante, der hedder mimosa pudica, som ret åbenlyst kan føle. Når den bliver rørt af nogen, lukker bladene sig sammen…

Daniel Chamovitz: Jeg rører faktisk ved en mimosa lige nu.

Og det kan den føle, ikke?

Den kan godt mærke det. Jeg ville endda gå så langt som at sige, at den er “bevidst”, men den er ligeglad. Et blad ved det godt, når det bliver rørt, og det vil reagere, men det får ikke sådan nogle “OMG, hvad hvis det her sker for mig igen?”-agtige komplekser over det.

Adskiller mimosaen sig fra andre planter?

Mimosa og Venus-fluefangere har et specifikt organ til bevægelse kaldet pulvinus. Det har andre planter ikke. Men på molekylært plan reagerer pulvini på berøring på samme måde som for eksempel en gren.

Ville planten blive frustreret, hvis man forhindrede den i at bevæge sig?

Det man kan gøre er at bruge visse bedøvende stoffer på en mimosa. Når man gør det og rører den, kan den ikke længere lukke sig sammen.

Har videnskabsmænd tortureret de her planter på andre måder?

Kender du det, når man giver dit ben et elektrisk chok, og det så giver et spjæt? Du kan få en mimosa eller en fluefanger til at lukke ved at putte elektroder på den, og sende en elektrisk ladning gennem et af dens blade.

Det må den da hade?

Det er meget nemt at være antropocentrisk og være sådan “uh, det gør ondt på den!” Men det jeg ser – og der er absolut intet spirituelt over det her, overhovedet – er biologiens sammenhørighed. Alt biologisk materiale bruger elektricitet – det vi kalder depolariseringer. Det er en ældgammel biologisk mekanisme. Det er det, vores nerver gør.

Har alle planter elektriske signaler?

Vi ved, at der fremkaldes en elektrisk impuls hos planter, når bladlus angriber deres blade, som går fra blad til blad med et signal om at beskytte sig selv. Måden signalet føres videre på ligner meget måden, det foregår på i et nervesystem. Og alt det gør planterne uden et centralt neuralsystem. Det der tæller her er, at nervesystemer, som for eksempel vores hjerner, er en måde at behandle information på, men ikke den eneste måde.

Okay, og er det at fornemme skade, selv uden et nervesystem, i bund og grund ikke at føle smerte?

Tanken om, at skade er lig med smerte, er forkert. Vi føler smerte, fordi vi har en særlig type receptorer, der hedder nociceptorer, som er programmeret til at reagere på smerte, men ikke på berøring. Folk kan have genetiske defekter, hvor de føler tryk, men aldrig føler smerte, fordi de ikke har smertereceptorer.

Men du sagde planter var “bevidste”. Er de så ikke kognitivt bekendt med den her skade?

Nej. Jeg nægter at bruge ordet kognition. Vi har ingen forståelse for, hvad kognition er. Absolut ingen. Planter er ikke kognitivt bevidste. Når vi klipper i et blad, går vi ud fra, at planten lider. Men det er vores egen antropomorfisme om, hvad der foregår.

Så de føler måske ikke smerte, men de kæmper imod.

Alle organismer forsøger at bibeholde homeostase, og det vil de gøre alt for. Men om der er lidelse? Det er en definition, vi pålægger ting. Lad os sige, der står et elmetræ på et bjerg og et andet elmetræ i en dal. Oven på et bjerg (hvor det blæser) vil træet være kort med få grene, få blade og en tyk stamme. Hvis det forblev samme højde med samme antal grene, ville det blive blæst omkuld. Så vi ved, at planter aktivt reagerer på vinden ved at hindre lodret vækst og ved at øge deres omkreds. Det er en aktiv respons. Det er ikke fordi, det er en respons på smerte. Træet ændrer sin egen respons for at overleve.

Kan en plante lære?

Planter har hukommelser. De kan opbevare og genkalde information, men de går ikke til psykolog og snakker om det. Det bedste eksempel er nok en fluefanger. Måden en fluefanger lukker sig sammen på er, at den har sådan nogle lange hår – filamenter – langs dens store åbning. Det ligner to blade, men det er ét blad. Og når et insekt kommer i kontakt med to af de hår, så lukker den sig sammen. Hvis kun et hår bliver berørt, gør den ikke. Hvis insektet rører et hår, kravler videre og rører et til inden for 20 sekunder, lukker fluefangeren sig sammen. Hvis det er inden for 20 sekunder, er det et stort insekt, og det er energien værd for den at lukke sig sammen. Hvis der går længere tid, er det måske to forskellige mindre ting, og det er ikke energien værd at lukke sig sammen. Den vil kun spise noget, der er stort.

Det er da ikke meget af en hukommelse, hva’?

Korttidshukommelse! Inden for få sekunder er det væk igen.

Så, hvis jeg forstår dig ret, så kan planter rent faktisk føle? De kan bare ikke føle smerte. Korrekt?

Planter har ikke smertereceptorer. Planter har trykreceptorer, der tillader dem at være bevidste om, når de røres eller flyttes – mekanoreceptorer. Det er en specifik type nervecelle.

Og for at få det helt på det rene – har jeg ret i, at en plante ved, når den tager skade?

Du kan helt sikkert dræbe en plante, men den er bare ligeglad.

