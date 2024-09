Kan stanken fra den her svamp virkeligt give kvinder spontane orgasmer?

Internettet er et virkeligt, virkeligt underligt sted. For et par dag siden gik historien om, at aromaen fra en særlig svamp kunne give kvinder en øjeblikkelig orgasme, viralt. Cool story, brah, men spørgsmålet er selvfølgeligt bare, om det overhovedet kan lade sige gøre? Om historien har noget som helst med virkeligheden at gøre, eller om den bare er udtænkt af en fantasifuld svampefetichist?

Historien viste sig at stamme fra en undersøgelse udgivet i the International Journal of Medicinal Mushrooms skrevet af John Halliday and Noah Soule. Lyder troværdigt, ikke? Dog viste undersøgelsen at være helt tilbage fra 2001, så vi prøvede at komme i kontakt med Halliday og Soule, men de var på mystisk vis sunket i jorden.

Videos by VICE

Læs også: Du har spist hummus forkert hele dit liv

Historien gik på, at de to forskere havde hørt om en orange svamp, der voksede i lavaudløb på Hawaii. Angiveligt bliver den unavngivede Dictyophora brugt som et meget intenst afrodisiakum af de lokale. Faktisk skulle svampen være så potent, at alene dens duft er nok til at sende kvinder i himmelsk ekstase. Ifølge forskerduoen selv udførte de en “dufte test” med 16 kvinder og 20 mænd. Seks af kvinderne fik spontane orgasmer, mens resten fik øget puls. Mændene syntes derimod bare, at svampen lugtede super duper klamt.

Hvordan kan det lade sig gøre? Halliday overvejede angiveligt, om svampens rådne lugt kunne indeholde hormonlignende stoffer, der kunne dele flere træk med de hormoner som bliver frigivet, når mennesker har sex.

Men kan det virkeligt passe? Er en hawaiiansk svamp kilden til evig lykke for alverdens kvinder?

Hvem ved… men formentligt ikke. Resultaterne synes ikke at være bekræftet af nogen andre videnskabelige undersøgelser. John Halliday er lige nu chef for Aloha Medicinals Inc. i Nevada, der producerer hundemad og bøger som Sådan Hjælper Du Din Hund Med At Overleve Cancer. Noah Soule er også umulig at finde ved mindre han tilfældigvis sælger medicinsk marijuana i Oregon.