Kanye West bliver myrdet i MF DOOMs nye video

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA

MF DOOM dukker op to gange på DJ Muggs’ seneste Soul Assassins-projekt, Dia del Asesinato. Det mest livlige af de to tracks er “Assassination Day” med Kool G Rap, hvor rapperen lirer et langsomt vers af, der lyder ondsindet, men ikke umiddelbart lod til at sigte efter en specifik person. Men videoen til tracket, som udkom over weekenden og på mystisk vis stadig ikke er delt over en million gange, er en helt anden historie.

Den er instrueret af DJ Muggs selv og foregår i 2020, hvor en mand iført kraniemaske er ved at forberede sig på et snigmord. Han forklæder sig som rengøringsmand og kører forbi en flok politibetjente, som er ved at tæve en sort mand ved en demonstration. Ved demonstrationen holder en anden mand med et hagekors tatoveret på hånden et skilt i vejret med teksten: ”SLAVERI VAR ET VALG!”, mens andre holder skilte op med påskriften: ”KEEP AMERICA GREAT 2020”. Kraniemanden går op ad trappen i en anonym bygning, tager en riffel med kikkertsigte frem og stiller skarp på demonstrationens samlingspunkt: hvid skjorte, rødt slips, muligvis lidt overvægtig. Men da billedet fokuserer, viser det sig at være Kanye West og ikke den nuværende præsident, som vinker til folk i forsamlingen. “Rengørin” affyrer riflen, rammer West i panden, og en hvid kvinde sølet ind i rapperens blod begynder at skrige. I den sidste scene står Donald Trump og Vladimir Putin og griner, mens nyhederne rapporterer om præsidentkandidaten Wests tragiske endeligt.

Du kan se videoen øverst på siden.