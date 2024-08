Kanye West elsker ‘Rick and Morty’, hvilket egentlig giver sygt god mening

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA

Efter Kanye Wests nylige tweets om reaktionær, fritænkende politik og hans gravitering mod højreorienterede tabere på internettet, virkede det at blive Rick and Morty-fanboy som det næste naturlige skridt i hans udvikling mod decideret Redditor-status. Og ja, det er nu sket. Kanye tog i går en pause fra at hænge ud med medarbejderne hos pro-voksenble organisationen Turning Point USA for at lufte sin begejstring for nyheden om, at tegneserien er blevet forlænget med 70 afsnit:

Videos by VICE

https://twitter.com/kanyewest/status/994679218356146176

Vent lige. Det her giver jo sindssygt meget mening. Selvfølgelig er Kanye en Szechuan Boy. Der er beviser overalt, selv på hans volapyk-fyldte nye track, “Lift Yourself”. “Poopity scoop?” Hvad fanden skulle det være, hvis ikke bare Kanyes egen måde at sige “Wubba lubba dub dub” på? Kanye, er du i virkeligheden et dybt, dybt forpint og bedrøvet menneske? Tvinger Charlie Kirk dig til at gå med ble? Vi er klare til at lytte.

Øvrig bemærkning: Kanye burde sample “Get Schwifty” på sit næste album.