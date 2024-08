Kanyes tur til Wyoming er det bedste Kanye-album nogensinde

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey Canada

En gang imellem har vi alle sammen brug for at blive genopladet, selv i de mest afslappende tider i vores liv. For Kanye West – der blev så udkørt af at være på turné samtidig med at skulle passe sin familie arbejde og lave store kontrakter i modeverdenen, at han endte med at mødes med Donald Trump i en eller anden mærkelig form for performance art, som vi stadig ikke rigtig forstår, hvad betyder – er hans seneste tur til Wyoming nok salve for en stresset sjæl. Men nu er Kanye jo Kanye, og derfor er det svært at vide, om han laver ny musik eller ej, imens han chiller i Jackson. Spredte opdateringer fra Wests kollegaer, venner og samarbejdspartnere forstærker spekulationerne om, at han højst sandsynligt er i album-mode, hvilket bliver understøttet af anonyme kilder, der har fortalt E! News, at bjergene er Kanye’s yndlingssted at stresse af og fokusere.



Videos by VICE

Det her ville ikke være første gang, at West tog til en fjernt sted i hjertet af den amerikanske natur for at arbejde; My Beautiful Dark Twisted Fantasy blev lavet under en række tilsvarende og nu legendarisk gruppe-studiesessions på Hawaii. Det er rimeligt at antage, at Kanye har søgt mod de direkte modsatte klimaforhold af Honolulu for at finde inspiration. Men i stedet for at kaste os ud i vilde spekulationer om, hvorvidt Travis Scott er i gang med at indspille Astroworld, mens de er der, kan vi måske bare sætte pris på de her billeder for det, de rent faktisk viser: bare nogle gutter (som også er nogle af verdens største musikproducenter og kunstnere), der har det vildt hyggeligt i en skihytte.

https://www.instagram.com/p/BgPiuOTgcaG/?utm_source=ig_embed

Og ja, klart – det, at både a) Tony Williams, manden, der blandt andet har givet os det fantastiske hook til “We Major” og andre Kanye-klassikere, og b) 808s and Heartbreaks-arkitekten Jeff Bhasker er til stede, kunne godt kan tyde på, at Ye laver nyt musik i Jackson Hole. Men en arbejdsferie er stadig en ferie.

https://www.instagram.com/p/BgHSMFYjVIT/?utm_source=ig_embed

Travis Scott’s manager posted this from Jackson, Wyoming today. Thanks for the heads up @bathingsupreme_ pic.twitter.com/13aZ2i2isz — TeamKanyeDaily (@TeamKanyeDaily) March 9, 2018

😭😭 Kid Cudi & Nas in Wyoming. pic.twitter.com/xKgBsrkKet — TeamKanyeDaily (@TeamKanyeDaily) March 13, 2018

Det er altid godt at se Kid Cudi være oprigtigt glad. Måske nyder han bare at sunde sig i den friske bjergluft (disclaimer: jeg har ingen idé om, hvorvidt bjergluft rent faktisk gør noget godt for ens fysiske eller mentale helbred).

https://www.instagram.com/p/BgIDK_NFBCQ/?utm_source=ig_embed

Det her er det zen’este, vi nogensinde har set – et amatørfoto af Yeezy taget af en fan. At en mand, som gentagne gange er gået amok på paparazzier for at få dem til at skride, overhovedet lader det her billede blive taget, siger noget om, at han om muligt er mere afslappet nu, end han var før, eller i hvert fald siden han blev far for tredje gang tidligere i år. Om West har tænkt sig at udgive sit hytte-rapalbum “snart” eller om et år, betyder i virkeligheden ikke rigtigt noget – for det rigtige Kanye-album her var de venner, han tog med sig. Og dem, han fik undervejs.