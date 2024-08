Kanyes Twitter-undskyldning betyder ikke en skid

Artiklen er oprindeligt udgivet af Noisey USA



Tirsdag aften tweetede Kanye West (på en ret halvhjertet måde), at han havde planer om at trække sig fra politik, og bagefter tog han åbenbart fat i sit yndlings-nyhedsmedie, TMZ, for at sikre sig, at han havde udtrykt sig helt klart. Det her handlede ikke om hans hyldester til hjemlige og udenlandske politiske tyranner; det havde ikke noget at gøre med de seneste år, som han har brugt på at vise, at han har mindre styr på amerikansk historie end en 12-årig, der er ved at dumpe i samfundsfag; han havde ingen intentioner om at trække nogen af de hovedløse handlinger og udtalelser, der har gjort ham til en helt for højrefløjen, tilbage. Han forklarede TMZ, at det her bare var markedsføring, der var gået galt. “Kanye kontaktede os for at understrege, at han ikke nævnte Donald Trump i sine tweets, og at han har tænkt sig helt at forlade politik,” stod der i en opdatering i sladdersitets oprindelige artikel. “I forhold til at blive ‘brugt’… siger han, at han specifikt refererede til Blexit og ikke andet.”

Videos by VICE

Der er gået næsten to år, siden Kanye West besøgte Trump Tower for at vise respekt over for en mand, der skabte sin politiske relevans på at kæfte op om en racistisk konspirationsteori, blev præsident ved at dæmonisere de mest skrøbelige befolkningsgrupper i samfundet og nød gavn af en anden regerings indblanding i sit hjemlands valg. Der er gået et halvt år, siden Kanye i en samtale med Charlamagne Tha God stærkt antydede, at han fortsat støttede Trump, fordi Barack Obama ikke ville anerkende Kanyes genialitet. (Det føles, som om det er meget, meget længere siden.) De lamme, rygklappende og ofte fuldstændig absurde fejlslutninger, der er væltet ud af munden på Kanye og på hans Twitter-profil i forbindelse med nogle rystende dumme øjeblikke i moderne historie, har ført os hertil, hvor vi bliver tilbudt en kujonagtig ikke-undskyldning sammen med en TMZ-opfølgning, der blev kastet sammen med små bogstaver tirsdag aften.

Det er lige før, de her tweets udgør fundamentet for et halv-anstændigt menneske – det er den slags udtalelser, der får dig til kortvarigt at stoppe op, før du klatrer ud af et badeværelsesvindue for at flygte fra en Tinder-date. Der er ikke nogen, der fortjener ros for at skrive på sociale medier, at de er imod USA’s fejlslagne fængselssystem, den brutalitet, der går ud over mange immigranter, og den hastige vækst i udbredelse af dødelige våben – med mindre de faktisk gør noget ved de ting ud over bare at tweete.

Og det er svært at forestille sig, at West har nogen som helst intentioner om at gøre noget mere. Han vil gerne se “kærlighed og medfølelse for folk, der søger asyl, og forældre, der kæmper for at beskytte deres børn fra vold og krig,” Men ved at bruge ordene “kærlighed” og “medfølelse” i overflod midt i pro-Trump-rants har han reduceret dem til parodier. Han “støtter, at der bliver skabt job og muligheder for de folk, der har mest brug for det”, men for to uger siden sagde han rent faktisk, at han gerne ville omdanne hele Uganda til en virkelig version af Jurassic Park. Han “støtter, at man stiller folk, der misbruger deres magt, til ansvar”, men den tanke lod ikke rigtigt til at sidde fast, da han stod i The Oval Office og leverede en så bizar og komplimenterende tale, at selv Donald Trump var tom for ord.

Hans mest loyale fans, og der er stadig millioner af dem, kommer dog ikke til at se det på den måde. De havde ikke brug for den her slags ammunition til at beskytte deres idols piedestal – tag en tur gennem r/kanye-arkiverne her til eftermiddag, hvis du har brug for en undskyldning for at hamre en elkedel i fjæset på dig selv – men de er klar til at tage imod den. For mange folk er det her bevis på, at hans “spred kærlighed”-filosofi faktisk var køreklar i en verden, der ændrer sig hurtigt hen imod ondskab og ligegyldighed. Manden, der står bag så empatisk og rå en sang som “Family Business, kunne aldrig virkelig have været enig med så mange røvhuller. Måske var det faktisk bare performance art!

Selv hvis vi forestiller os, at det er sandt – hvis vi leger med tanken om, at Kanyes “øjne er helt åbne” – ville det ikke råde bod på den skade, han har forårsaget. Han opmuntrede den ydre højrefløj, der omfavnede idéen om at have et ikon inden for moderne popkultur, der støttede deres agenda – selv hvis han ikke kunne holde sig til den planlagte emner i særlig lang tid, før han begyndte at tale om sine yndlings PornHub-kategorier. De unge, der så op til Kanye (og i mindre grad de kæmpe-fans, der takkede ham igen og igen for at “få gang i debatten”), kommer nok ikke til at bruge mere tid på at faktatjekke hans halve sandheder nu, hvor han siger, at den her groteske fase (i hvert fald midlertidigt) er ovre. Da USA havde brug for en inspirerende stemme, der talte ud imod nativisme, racisme og spirende fascisme, kunne Kanye West ikke lade være med at heppe på den forkerte side. Hans ry og arv er lige til at smide i skraldespanden.

Men Kanyes øjne er stadig helt lukkede, som hans udtalelser til TMZ beviser. På intet tidspunkt i sine tweets siger han undskyld for at trække hiphop og popkulturen generelt gennem sølet, hvilket har opildnet de mest usle højrefløjs-trolls på nettet, eller for at have hyldet en præsident, der har dæmoniseret afroamerikanere, latinamerikanere, immigranter, transpersoner, folk, der har overlevet seksuelle overgreb, og enhver anden, værterne på Fox & Friends vælger at gøre til nogle skurke, før vi overhovedet har spist morgenmad. Kanye Wests navn blev brugt til at promovere merchandise uden hans samtykke – det er der, hans klage begynder. I hans optik blev han “brugt” af Candace Owens. Ingen andre.

Han vil gerne tilbage til at “være kreativ” nu, som om de her 130 ord kan fungere som et punktum. I det mindste lyder den udmelding mere som den Kanye, vi har lært at kende over de sidste par år – impulsiv, kujonagtig og dybt selvcentreret.

Yandhi udkommer sidst i november.