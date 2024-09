Hvad gør man når verdens farligste fugl bryder ind i ens hjem?

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Motherboard

Hvad gør du, hvis verdens farligste fugl kommer spadserende ind i din stue?

Jo, hvis du er det australske par Sue og Peter Leach, så gemmer du dig bare bag ved spisebordet, frygter for dit liv og sørger for at få taget et par billeder. Som bevismateriale du ved. Hvis der nu skulle ske noget.

Tidligere på ugen vandrede en kasuar, der er kendt under navnet “Peanut” blandt de lokale beboere, ind i parrets hus, mens de stadig var hjemme.

“Vi lader alle dørene stå åben, når vi er hjemme, og han var vel nysgerrig, men jeg skyndte mig ud af huset og gemte mig i garagen – for selvom vi kender ham, så er han stadig et vildt dyr,” husker Sue Leach i et interview med the Cairns Post.

Billedet af Peanut, via Facebook

Det kan godt være, du ikke kender til den store fugl uden flyveevne, men det burde du – ikke mindst fordi de er det tætteste, vi nogensinde kommer på at opleve en ægte dinosaur i levende live. Alligevel vil jeg klart anbefale, at du holder dig på afstand af den.

Kasuarer er strudsefugle, en ældgammel fugleart, der blandt andet omfatter strudse, emuer, nanduer, New Zealands uddøde moa og min personlige favorit, kiwien. Strudsefugle begyndte at udvikle og sprede sig for omkring 65 millioner år siden – omkring samtidig med, at alle de dinosaurer, der ikke var fugle, blev udryddet.

En sydlandsk kasuar, der poserer i Jurong Bird Park i Singapore. Billede via Wikipedia/Bjørn Christian Tørrissen

Nogle mener, at strudsefuglenes forgængere var i stand til at trives og overleve, efter dinosaurerne uddøde, simpelthen fordi de ikke længere skulle frygte større rovdyr. Kasuarer minder endda så meget om deres dino-slægtninge, at biologer har studeret deres dybe kald for at finde ud af, hvordan dinosaurer kommunikerede med hinanden.

Denne tropiske skovfugl kan blive op til 170 cm høj og veje så meget som 61 kilo. Deres navn kommer fra det papuanske ord for “hornbærende hoved,” som er en bogstavelig reference til fuglens store ‘hjelm’. Kasuarens fjerdragt minder meget om strudsens og har en farvestrålende sort farve, der skaber en smuk kontrast mod fuglens lyseblå og røde hals. Samtidig hjælper den fuglen med at falde i ét med sine omgivelser i Australien og Ny Guinea.

I den mere drabelige ende af kasuaren finder man to kraftige ben, der ender i to sæt 8-centimeter-lange kløer. Der har været 221 registrerede kasuarangreb i tidens løb. 150 af gangene gik det ud over mennesker, hvor fuglene jagtede, stormede eller sparkede deres ofre. (Hvis du aldrig har set det virale billede af en kasuar, der fyrer sig afsted med kløerne først mod en stakkels mand i et forsøg på at skære maven op på ham, så gør dig selv en tjeneste og kig på det lige nu.) Fuglene kan desuden løbe op til 50 km/t, så du kommer ikke langt ved flygte. Du kan til gengæld bare lade være med at fodre dem – det er nemligt sådan, at størstedelen af angrebene starter.

Der er kun blevet registreret ét enkelt menneskeligt dødsfald som følge af et kasuarangreb: i 1926 måtte en 16-årig australier lade livet, den fuglen flænsede hans hals.

Til gengæld lod den ubudne gæst Peanut bare til at være ude og gå sig en tur. Ifølge the Cairns Post befandt Sue Leach sig i sit køkken, da hun så fuglen komme gående ind i stuen kun få meter, fra hvor hun stod.

“Min mand gemte sig bag spisebordet og tog et par billeder. Men den var der kun i et par minutter. Han må være kommet ind gennem døren i garagen og gået ud af fordøren igen,” siger hun.

En velbevaret moa (Megalapteryx) fod på Londons Naturhistoriske Museum. Billede via Wikipedia/Ryan Baumann

Som dine ornitolog-venner sikkert allerede har fortalt dig, så har der været lidt kontrovers omkring kasuarens forfædre. Der er ingen af de moderne strudsefugle, der kan flyve, så biologer har altid gået ud fra, at deres forgængere heller ikke kunne flyve. Men her er problemet: hvis strudsefuglene aldrig har kunnet flyve, hvordan fanden er de så kommer over havet til Australien, New Zealand, Madagaskar og andre landmasser?

Biologer prøver stadig at finde hoved og halefjer i det, men det blev for nyligt foreslået, at en lille, flyvende fugleart – den sydamerikanske tinamue – i virkeligheden er strudsefuglenes nærmeste levende slægtning, som de deler stamfader med. Hvis det er rigtigt, kan det være, at kasuarens forfædre faktisk fløj over havet og udviklede sig til de jordbundne mastodonter, som vi kender fra i dag.

Så hvis du nogensinde er så uheldig at stå ansigt-til-ansigt med den formidable kasuar, så kan jeg vel egentlig ikke give dig andre råd end at finde det nærmeste møbel og gemme dig bag det, som afhang dit liv af det. Send os nogle billeder, hvis du overlever!

