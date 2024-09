3F: Den italienske mafia sælger narko via københavnske metrobyggepladser

Topfoto: Metrobyggeriet i København. Via Flickr-bruger Comrade King

En italiensk byggeentreprenør med forbindelse til det københavnske metrobyggeri er blevet politianmeldt for blandt andet at stå bag en narkoring, afpresning og hvidvaskning af penge. Det skriver Weekendavisen på baggrund af en anmeldelse, som fagforbundet 3F har indgivet til politiet. En italiensk underleverandør på letbane-projektet i Aarhus er også nævnt i sagen.

Narkosmuglingens formodede bagmænd har angiveligt klare forbindelser til den italienske mafiaorganisation ‘Ndrangheta’en, som har sine rødder i Calabrien i Syditalien. Ifølge eksperter lever klanen blandt andet af anlægsbyggeri, som bruges til hvidvaskning af narkopenge.

Ifølge 3F’s kilder er der blevet kørt lastbiler med kokain ind på byggepladserne, som derefter er blevet videredistribueret til flere københavnske pizzarier, som så har langet narkoen over disken til kunderne.

Weekendavisen har læst 3F’s politianmeldelse og skriver således i sin forsidehistorie fredag:

“Politianmeldelsen refererer fra, hvad »flere af hinanden uafhængige kilder« har fortalt 3Fs Byggegruppe: ‘Ndrangheta’en køber kokainen i Sydamerika. Herefter distribueres »den via lastbiler til resten af Europa. Primært i lande hvor italienske virksomheder har byggeaktiviteter. Leveringerne er ofte forklædt som reservedele til maskiner. Vi har fået underretninger om, at der har været sådanne leverancer til byggepladsen på Øster Søgade« – den byggeplads, der ligger for enden af Sortedams Sø på Østerbro, København.”

Anklagerne kommer ifølge avisen fra fire vidner på byggepladserne, som alle har arbejdet på metrobyggeriet. Vidnerne fortæller, at de har observeret lastbiler ankomme til byggepladserne ved Sortedams Sø eller i Vasbygade i Sydhavnen som har indeholdt “hvidt pulver i poser”.

Kokainen er ifølge vidnerne herefter blevet hentet og videredistribueret til flere navngivne pizzeriaer i København. På et pizzeria kunne man få fingre i stofferne ved at bede om “scraped bread”, mens man på et andet pizzeria diskede op med coke til kunder, der lagde en femhundredkroneseddel for en cola.

Til Weekendavisen siger Copenhagen Metro Team og Aarhus Letbane, at man ikke har kendskab til ulovligheder. Københavns Politi bekræfter over for tv2.dk at de har modtaget politianmeldelsen, og at man ser på sagen med stor alvor.

– Vi har reageret på den med det samme. Det er første gang i min tid i politiet, at jeg hører om den italienske mafia i Danmark, så vi er i fuld gang, siger Torben Svarrer, efterforskningsleder ved Københavns Politi.

TV2 skriver videre, at politiet allerede torsdag dukkede op i metroarbejdernes camp i Vasbygade, hvor de ransagede fire vogne, men at der blev kun fundet lidt hash. Politiet har ligeledes undersøgt påstanden om pizzeriaerne, men indtil videre har de ikke fundet noget mistænkeligt, oplyser Torben Svarrer.