‘Keeping Up With The Kattarshians’ er Islands nye realityserie om katte

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Broadly

Hvis du talte i telefon med Inga Lind Karlsdóttir uden at vide, hvad hun laver til daglig, ville du sikkert godt kunne gætte, at hun er den feministiske producer på verdens første online realityserie om katte. Hun har bare en af de stemmer. Den er varm og blød – i stærk kontrast til det voldsomme vulkanske Island, hvor hitserien Keeping Up With The Kattarshians bliver lavet.

Seriens præmis er simpel: Fire killinger fra et lokalt dyreinternat skal bo sammen i et stort dukkehus udstyret med overvågningskameraer. Og killingerne Guðni, Ronja, Briet og Stubbur har taget det islandske – og globale – publikum med storm. Selvom seertallene ikke er tilgængelige, fortæller Inga, at showet (som kan streames online) allerede har haft den største trafik nogensinde i den islandske broadcaster Nutiminns hjemmesides historie.

Udover de endeløse nuttede billeder har serien fået ros for at fremme dyreadoption i Island. Serien er skabt i samarbejde med med det islandske Kattenes Beskyttelse, og alle fire killinger er blevet adopteret lidt over en uge inde i serien, mens nye killinger bliver gjort klar til at skulle ind i huset. Vi tog en snak med Inga for at høre mere om arbejdet med at skabe katteindhold til internettet.



Broadly: Hej Inga! Tak for, at du vil tale med os. Hvor kom idéen til Keeping Up With The Kattarshians fra?

Inga Lind Karlsdóttir: Det var min kollega Þórhallur Gunnarssons idé. En dag fortalte han, at han virkelig gerne ville lave en serie med katte, der boede i et lille hus. Alle begyndte at grine, men jeg sagde: “Lad os gøre det.” Jeg har mit eget produktionsselskab, så vi besluttede at gøre det sammen.

Var det svært at skabe verdens første realityserie om katte på en etisk måde?

Det tog cirka et år at udvikle, fordi vi gerne ville have godkendelse fra alle dyrerettighedsmyndighederne. Så her er vi, et år senere, med den første realityserie med killinger. Alle dem, der grinede af idéen, griner ikke længere.

Hvordan har reaktionerne været?

De har været fantastiske. Jeg troede bare, det var en sød idé, men jeg havde aldrig troet, det ville blive så stort. Det er mere, end jeg havde turdet håbe på.

Hvem er din yndlingskat?

Det er nok Briet. I Island er navnet Briet forbundet med stærke kvinder, fordi den første kvinde, der stillede op til parlamentet, hed Bríet Bjarnhéðinsdóttir. Og katten Briet er stærk og en fighter.

Vil du sige, Briet er en feministisk kat?

Helt sikkert! Hun er feminist, ligesom jeg er.

Hvad er godt kattereality-tv?

Vi elsker alt det, de gør. Det er sjovt, når de går amok og ødelægger huset, men det er også dejligt afslappende at se dem sove. Det er rart for sjælen. Der er så mange dårlige nyheder og forfærdelige ting, der sker i verden, så det er rart at sidde og slappe af og se på killingerne. I begyndelsen fik vi rigtig mange klager over, hvor meget killingerne sov – de sov hele tiden! Jeg troede, der var noget galt med kameraet, men killinger sover faktisk bare meget.

Hvad sker der med killingerne, når serien slutter?

Alle fire katte er blevet adopteret nu, så vi skal have et nyt kuld derind i de kommende dage – måske i næste uge. Vi gør huset i stand og sætter et ekstra kamera derind eller noget, og så er der klar til, at flere forældreløse killinger kan flytte ind.

Er du selv fan af katte?

Jeg elsker alle dyr, og jeg plejede at have kat, men så blev min datter allergisk. Men Keeping Up With The Kattarshians er super for folk med allergi! Så kan man bare sidde og se på kattene på computerskærmen.