Kendall Jenner stopper alt ondt med en dåsesodavand i ny reklame for Pepsi

I en ny reklamefilm for Pepsi MAX har sodavandsgiganten hyret model/realitystjerne Kylie , nej, Kim, nej, Kourtney, nej, Kris, nej Kendall Jenner til at redde verden fra racisme, politibrutalitet og sikkert alt andet, vi ikke kan lide, bevæbnet med… en dåsesodavand.

I reklamefilmen er Jenner på fotoshoot iført blond paryk og sølvkjole (fordi… mode?), imens en stor demonstration bestående af en påfaldende mangfoldig gruppe mennesker bevæger sig forbi udenfor, ledsaget af sangen “Lions” med Bob Marleys barnebarn Skip Marley. De protesterer over et eller andet udefineret, men de smiler stort imens, så det er jo heldigt for Pepsi. Og så har deres protestskilte med peacetegn en iøjefaldende lighed med Pepsi-logoet i form og farve. Også vildt heldigt.

Jenners fotoshoot krydsklippes med en asiatisk fyr, der spiller cello, så sveden drypper, og en hijabbærende fotograf, der uden forklaring må banke i bordet og slutte sig til demonstrationen. Cello-fyren lokker Jenner med i optoget, så hun smider sin blonde paryk (i hovedet på sin sorte stylist) og ender med at marchere op til politiet i en åbenbart vanvittigt modig handling af civil ulydighed – menneskemængden jubler i hvert fald som svar. Juhu, hvide og sorte mennesker er venner. Juhu, Kendall Jenner fistbumper en fyr med cornrows. Juhu, der er vist også en transperson (1:44). Så er alle problemerne jo løst – helt uden tilsat sukker!

Det her ligner unægteligt Pepsis forsøg på at lukrere på ting som Trump-protester, Black Lives Matter, Women’s March og transpersoners rettighedskamp.



Pepsi siger selv i en officiel udtalelse om reklamen: “Det her er en global kampagne, der afspejler mennesker fra forskellige baggrunde, der står sammen i en stemning af harmoni, og det synes vi er et vigtigt budskab at kommunikere.”

