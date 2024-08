Kendrick skulle egentlig bare have skrevet “et par sange” til ‘Black Panther’

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey UK



I næste uge rammer Black Panther biografer over hele verden oven på den mest inciterende og langtrukne lanceringskampagne nogensinde. Og hypen vil bare ikke dø: Dagens nyhed kommer fra den amerikanske radiostation NPR, som har interviewet filmens instruktør Ryan Coogler.

Da snakken falder på det sindssyge, Kendrick Lamar-kuraterede soundtrack, nævner Coogler, at K Dot sagde ja tak til opgaven, fordi han var helt vild med filmen. I starten var det meningen, at han bare skulle bidrage med ”et par sange”, men efter at have set filmen (faktisk ikke engang den hele!), gik han all-in. Sådan her beskriver Coogler det:

Marvel var virkelig på med at få Kendrick til at bidrage med numre. I begyndelsen skulle han bare levere et par sange til filmen, men så fik han mulighed for at se noget af den, og lige pludselig havde de booket et studie og var i gang med arbejdet.

Der går nærmest ikke en dag, hvor vi ikke suppleres med endnu en grund til at glæde os til Black Panther. Kendrick er en musikalsk håndværker, han er en kunstner, der lægger uhyre meget omtanke i sine værker, og så er han vant til at arbejde med komplekse koncepter. Han laver heller ikke ting for hvem som helst, så når Black Panther har inspireret ham til at lave et helt soundtrack, på hvilket han har brugt musik fra nogle af de bedste sorte kunstnere i verden, er det svært at få armene ned igen.

