Killer Mike fra Run the Jewels rapper om massefængsling i ‘South Park’

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey Canada

Killer Mike er muligvis en af USA’s højestråbende og samtidig mest rationelle poltiske stemmer. Men hvis du mener, at halvdelen af Run the Jewels-duoen tager sig selv for seriøst, så burde hans gæsteoptræden i et nyt afsnit South Park (der har været overraskende rap-orienteret i den her sæson) få dig på andre tanker. Mike rapper som en uset, men stiktosset pensionist, der bor på seriens plejehjem, Shady Acres Retirement Community, og parodierer USA’s institutionelle problemer med massefængsling.

“They got me locked up in here, to throw away they troubles / All that I have now are my little German Hummels,” spytter Mike med præcis samme overbevisning, som vi kender fra ham i RTJ’s statsfjendtlige rap-tirader.

Ideen om gamle mennesker, der rapper med den samme ild som Chuck D er objektivt set grineren. Men det indtægtsdrevne fængselssystem, der hovedsageligt overlever ved at spærre marginaliserede minoriteter inde, er rent faktisk en ting, der eksisterer, og dagligt har alvorlige konsekvenser for tusindvis af mennesker, så det er ikke, fordi det er en holdbar løsning at tage pis på det. Men man kunne argumentere for, at det er mere produktivt at grine end at græde over det, så tag lige og se Killer Mikes pensionist-raps nedenfor: