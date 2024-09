Kina bygger et kæmpe anlæg til at klone dyr for at forsyne sin milliardbefolkning med kød

Denne artikel er oprindeligt publiceret på MUNCHIES.

Hvordan ville du have det med at spise klonet kød?

Videos by VICE

Mens resten af verden har travlt med at udrede deres følelser omkring sikkerheden og etikken ved at klone dyr til fødevarebrug, har Kina erobret førertrøjen ved at sætte gang i konstruktionen af verdens største dyrekloningsfacilitet, der forventes at være driftklar i 2016. Det kommercielle dyrekloningscenter, der har kostet over 200 millioner yuan (over 220 millioner kroner), kommer til at ligge i Tianjin, som er et statsfinansieret forretningsområde cirka 160 km fra Beijing.

Der er blandede holdninger til hvorvidt, vi bør spise klonet kød. På den ene side blev det for nyligt besluttet af et markant flertal i Europaparlamentet, at salget af klonede kreaturer skulle gøres ulovligt. På den anden side har FDA udtalt, at “der ikke er nogen forviklinger, der er unikke for kloning,” og at det er sikkert nok at spise kødet, på trods af beviserne for, at klonede dyr risikerer ikke at leve så længe som dem, der er født på god, gammeldags manér. I USA skal klonet kød ikke afmærkes på nogen særlig vis, og der er tilsyneladende ikke rigtigt nogen, der ved hvor almindeligt det er at klone dyr for at producere fødevarer. Der er dog nogen, der udtaler, at de fleste af de kreaturer, der klones i USA, bruges til at avle og sælges altså ikke som mad.

Men det stopper ikke Kina. Den nye kloningsfabrik vil fokusere på at klone køer for at forsyne landets voksende befolkning, som er glade for kød.

Xu Xiaochun, der er den administrerende direktør for firmaet BoyaLife, der står bag foretagendet, udtalte til The Guardian: “Vi bevæger os ind på et territorie, som ingen har været på før. Vi bygger noget, der aldrig har eksisteret før.” Firmaet har til hensigt at producere 100.000 nye ko-fostre om året og satser på at kunne stå for fem procent af det kinesiske kødmarked.

Udover kvæg vil BoyaLife også klone vindende væddeløbsheste og sporhunde, der bruges til at opspore ofre for naturkatastrofer eller skjulte ulovlige stoffer. Xu fortalte The Guardian, at det nye kloningscenter også vil kunne redde truede dyrearter fra at uddø.

Læs også: Det er lige blevet ulovligt at klone husdyr i EU

Xu er ret sikker på, at det er sikkert nok at spise klonede dyr, og at kloningen vil gavne menneskeheden på den lange bane: “Det her kommer til at ændre vores verden og vores liv. Det kommer til at gøre vores liv bedre. Derfor er vi er meget, meget spændte på det hele.”

Kloningfaciliteten i Tianjin vil også samarbejde med Sooam Biotech, et sydkoreansk firma, der blandt andet tilbyder at klone din hund, så du kan genskabe din bedste ven og skide højt og flot på din hunds korte levetid. Sooam Biotech ledes af forskeren Hwang Woo-suk, der engang blev tituleret som “Koreas stolthed” og “kongen af kloning.” Det var dog før han blev taget i at have fabrikeret en række eksperimenter tilbage i 2006 og blev efterfølgende afskediget fra sin stilling på Seoul National University. Hans overtrædelser havde med “forskningssnyd og grove etiske forsømmelser i den måde, han kom i besiddelse af menneskelige æg til sine forsøg” at gøre.

Fik du læst: Vi talte med den japanske restaurant, der udelukkende serverer karryretter med lortesmag

Hans partnere i Kinas nye kloningfacilitet er tilsyneladende ikke urolige over hans brogede fortid. Xu udtalte, at verdens største institution til kloning af dyr nu næsten var fuldendt. “Vi vil have den skal være moderne, og vi vil have den skal være på forkant. Vi ønsker, at den skal blive et symbol på fremtiden,” siger han.

Vi kan ikke rigtig stille andet op end at læne os tilbage og håbe det hele ikke munder ud i et Jurassic Park-agtigt dommedagsscenarie.

Mere om mad:

Du har spist hummus forkert hele dit liv

Den japanske karryret, der giver dig en kæreste med i købet

Reddits dude-kokke laver verdens klammeste mad