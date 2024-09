Kinas hastigt voksende milliardærrige befolkning har fået en forkærlighed for personlige bodyguards, som ofte skal signalere status såvel som muskler. Kvindelige bodyguards er i særlig høj kurs for tiden på grund af deres nærvær, præcision og elegance. VICE Kina besøgte for nylig Yun Hai bodyguard-træningsskolen for at se, hvordan de her kvinder bliver trænet til kamp.