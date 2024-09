Kineserne tripper på et stof der ligner en almindelig hverdagsdrik

I Kina og resten af Asien er de helt vilde med små pakker mælke-te – en kombination af sort te og fordampet eller kondenseret mælk. Bare tilføj kogende vand, og så har du en skøn drik. En drik, der faktisk er så populær, at det vurderes, at indbyggerne i Hong Kong drikker 900 millioner kopper om året.

Nu er det imidlertid sådan, at noget af det mælke-te, man kan skaffe i Kina, måske alligevel ikke er mælke-te, men i stedet et stof, der fungerer som en forstærket udgave af ecstasy parret med meth.

Yangjiang City ligger i Guangdong-provinsen – det område, der tidligere var kendt som Canton, og som er Kinas mest tætbefolkede. I sidste måned blev elleve mennesker arresteret på et hotelværelse, efter at politiet havde fået nys om store mængder stoffer. Ti af de anholdte var høje på en substans kaldet “mælke-te stoffer“.

Ifølge Guyiangs sikkerhedsafdelings side på det sociale medie Weibo dækker den meget vage betegnelse “mælke-te stoffer” over en ny form for ketamin (eller lignende bedøvelse), men som på grund af indpakningen ligner almindelig te-pulver. Det dufter endda som mælke-te. Stoffet indeholder MDMA og metamfetamin og er nemt at indtage – bare bland det med varmt vand. De lokale myndigheder siger, at det kan være hallucinerende og stærkt vanedannende.

En videooptagelse af politiets aktion viser, at de anholdte var så langt væk, at de ikke engang opdagede, at betjentene kom ind i rummet.

Det lokale politi fortæller folk – især de studerende på universitetet – at de skal passe på og ikke tage imod mælke-te fra fremmede. Ifølge Weibo bliver kineserne på de sociale medier mere og mere paranoide omkring det uskyldigt udseende pulver: “De bliver simpelthen nødt til at undersøge de her nye stoffer af mælke-te,” sagde en bruger. “De må ikke lade det nå almindelige te-butikker, så folk kan få fat i det.” Som reaktion på den sidste tids arrestationer kommenterede en anden: “Folk betaler godt nok en høj pris for at øjebliks ekstase.”

At trippe godt og grundigt er helt fint, men det siger sig selv, at hvis man udnytter en allestedsnærværende og udbredt drik til at sælge stoffer, kan det føre til en panisk stemning, hvis ikke man passer på.