Kinesisk politi leder efter ‘skældyrprinsessen’, der stolt spiser truede dyrearter

I sidste uge lagde du måske mærke til de to lyserøde og lilla skabninger, der var en del af Google’s interaktive valentinsdag-spil. De nuttede og harmløse dyr er skældyr. Det er en truet dyreart, der tilbringer sin tid med at vandre rundt og slubre på insekter med deres lange tunger.

Sødt, ikke?

Videos by VICE

De anses også for at være det mest ulovligt handlede dyr i verden, og rigtig mange mennesker, der ikke kunne være mere ligeglade med, at dyrene bliver udryddet, elsker at spise dem.

I Kina er skældyrene særligt eftertragtede, og de bliver både spist og brugt til at lave naturmedicin. Ifølge South China Morning Post er det kinesiske statsagentur, der er ansvarlig for at beskytte landets dyreliv, ved at efterforske en bruger på det sociale medie Weibo, der har postet billeder af det, der lader til at være et udvalg af skældyrsretter. Brugeren har fået tildelt aliaset “Skældyrsprinsessen” på grund af hendes hang til at spise sjældne og truede dyr.

Brugerens opslag kan spores helt tilbage til 2011 og viser billeder af “stegte ris med skældyrblod” og en stuvning, der indeholdt otte forskellige dyr inklusive “skældyr, slange og svane”.

LÆS MERE: Jeg kom til at spise det mest ulovligt handlede dyr i verden

Udover adskillige billeder af retter med skældyrkød, har hun også delt billeder af levende ugler og skældyr i bure, øjensynligt før de er blevet slagtet og spist. De billeder er dog efterfølgende blevet taget ned efter kritik fra andre Weibo-brugere

I denne måned fik billederne fornyet opmærksomhed, efter det er kommet frem, at kinesiske embedsmænd har fået serveret skældyr til et middagsselskab i 2015.

I Kina kan indtagelsen af skældyr straffes med op til ti års fængsel. Men på trods af det fortsætter den illegale handel ufortrødent.

Og bare lige i tilfælde af at du endnu ikke er overbevist om, hvor gennemført fucked up det er, får du lige et billede af en skældyrunge, der får et lift på ryggen af sin mor:

Foto via Flickr-brugeren US Fish and Wildlife Service

Ahrmen, for helvede altså.