King Krules “Half Man, Half Shark” er en eksplosiv, spytvædet perle

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey UK

Mens du ivrigt venter på King Krules andet album, The OOZ, kommer ud næste fredag (13. oktober), kan du nu stimulere din appetit med den seneste nyhed fra kunstneren, der også er kendt som Archy Marshall: “Half Man, Half Shark”.

Det er lidt en anden cocktail end “Czech One” og “Dum Surfer”, de to seneste numre fra The OOZ. “Half Man, Half Shark”, som han har spillet live flere gange, er mere rytmisk og direkte. Der ligger en høj basgang gennem hele nummeret, som Krule skråler spytvædede tekster henover som en bibeltosse på gågaden. Til sidst i sangen falder han dog tilbage på den nærmest-surrealistiske lounge-stil, som han flirtede med på “Czech One”.

Alt i alt er tracket resultatet af et ret enestående musikalsk sind, som jeg personligt vil mene er det mest interessante, vi har hørt fra The OOZ indtil videre. Check den ud øverst i artiklen, og buk håbløst under for King Krules unikke brand af spydighed flettet sammen med ømhed.