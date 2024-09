Klima-aktivisme under angreb: Rapport fra COP21 (del 2)

Udsigterne til at få en aftale i hus under klimatopmødet COP21 i Paris, som kan forhindre vedvarende klimaforandringer, er mildest talt ikke gode, og utilfredsheden stiger blandt aktivisterne. Miljøforkæmpere føler sig ekstra udsat i forbindelse med den undtagelsestilstand, som Frankrig har iværksat efter terrorangrebet i Paris. Flere besatte ejendomme er blevet ransaget og klimaaktivister er blevet sat i husarrest over hele Frankrig uden at have begået noget ulovligt. Derudover blev flere hundrede aktivister, der trodsede forbuddet mod offentlig forsamling, udsat for tåregas og arresteret.

VICE News taler med FN’s Generalsekretær Ban Ki-Moon til COP21’s smarte åbningsreception, møder en ekspert for at finde ud af, hvorfor vi ikke er nået til enighed efter 20 klimatopmøder. Derudover besøger vi en af de 24 klimaaktivister, der er under husarrest, og deltager i en climate justice konference, der håber på at opnå, hvad FN ikke har formået.

