Klipklappere med bæltetaske er den grimme sommersko, vi alle sammen har brug for

Denne artikel er oprindeligt udgivet af i-D USA

Bæltetasken har fået en renæssance, så det var naturligvis blot et spørgsmål om tid, før nogen fik den geniale ide at kombinere den med sommerens foretrukne fodtøj. Og nu hvor solskinnet brager ned over os på ny, har Nike sendt os en gave fra guderne i form af de nye Benassi “Fanny Pack”-klipklappere, der kommer med en smart lille minitaske monteret lige over dine tæer. Der er ikke rigtig plads til ret meget mere end en læbestift og husnøglen, men det er looket, der tæller og hold da fast for et look.

Videos by VICE

Hvis du først lige er kommet med på trenden med ugly-cool sko, så er Benassien – som findes i sort og grå – et godt sted at starte, selv om man også kan kaste sig ud på det helt dybe vand med et par i neonfarver, hvis man er til de mere outrerede varianter. Det er selvfølgelig ikke, fordi det skorter på vilde hybrid-sko i år. Blandt andre Ugg er tilbage for fuld kraft med Holly-sandalen, en klassisk sandal med blødt fåreuld. I samme åndedrag kan man nævne Jonathan Andersons forsøg på at gøre ‘tåskoen’ – med tredimensionelle tånegle vel at bemærke – til en ting. Nike Benassi har endnu ikke fået en officiel frigivelsesdato, men bliv ikke overrasket, hvis du ser andre bæltetaskesko dukke op i mellemtiden. Balenciega, hører I efter?