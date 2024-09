Knep dig i form med Pornhubs nye træningsvideo

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

SE: NSFW-billeder fra de fire år jeg tilbragte bag kulisserne i den britiske pornoindustri

Videos by VICE

Mens andre pornosider kaster sig ud i politik og specialiserer sig i gravide mænd og folk, der sluger hinanden råt, har Pornhub fokuseret på at finde nye, opfindsomme måder at tilfredsstille folk på.

Disse nye, banebrydende porno-påfund involverer som regel en form for smart teknologi, som det virtual reality porno-initiativ, sitet kom frem med tidligere i år. I samme stil lancerer hele verdens onanibank Pornhub nu et træningsprogram, der skal hjælpe dig og din partner (eller partnere) med at komme i topform, mens I knalder––med lidt hjælp fra din iPhone, der gøres til en spøjs form for seksuelt FitBit-motionsarmbånd.

Pornhub offentliggjorde hele initiativet i en video, der præsenterer ‘sexercise’-programmet, som de har døbt “BangFit.”

I videoen udføres træningsøvelserne af et animeret par, og det illustreres, hvordan BangFit dybest set gør samleje til en form for Guitar Hero for dine muskelgrupper. Der er sågar også en konkurrence-funktion, så du kan kneppe om kap med dine venner via sociale medier, hvis det er noget, du går og brænder for.

Giv videoen et kig, og klik dig ind på BangFits hjemmeside, hvor du kan komme i gang med at knalde kalorierne af dig.