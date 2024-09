Koalaer er blevet afsløret i at danse pole-dance i Australien

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Australien

Fumlegængeri, stalking og blufærdighedskrænkelse er nogle af de seneste forbrydelser begået af en helt ny gruppe kriminelle i Australien: Koalaerne.

I juni sidste år kom Nikki Erickson, der er professionel pole-dancer og -instruktør, hjem fra arbejde og opdagede en flirtende, fluffy fyr, der holdt godt fast om den pæl, hun har i stuen.

Da hun havde ringet til dyreværnsgruppen, Daisy Hill Koala Conservation Rescue, gjorde Nikki, hvad vi alle ville have gjort, hun døbte koalaen Larissa, og filmede den mens den gled op og ned af den glatte pæl.

Nikkis ven Michelle Shimmy — som i øvrigt blev Miss Pole Dance Australia i 2016 — fik hende overtalt til at lægge videoen på YouTube. På Facebook beskrev hun meget passede showet som “en af de mest utrolige og smukke poledancing-optrædener,” hun nogensinde havde set.

Daisy Hill Koala Conservation Rescue kom til sidst og hentede koalaen Larissa fra Nikkis hus. “De sørgede for, at den havde det godt, inden de lukkede den ud i det fri igen,” fortalte Erickson til Mommyish. “De sendte også en mail dagen efter, så jeg vidste, hvordan det var gået.”

https://youtube.com/watch?v=-Qtddk2Dttk

Mærkeligt nok er det ikke den eneste poledancende koala i 2017. 10. september skrev overbetjent Julie Cooke fra Queensland følgende i en rapport online: “Stuart Police fik æren af et poledancing-show fra koalaen Fernando i nat… Fernando var meget stædig og nægtede at fjerne sig.”

I den situation løste politiet problemet på en lidt anderledes måde.

“Da vi satte den nye Taylor Swift-sang på anlægget og skruede op, viste han med alt tydelighed, at han ikke brød sig om det, og han forlod straks sin pæl,” tilføjede overbetjent Cooke.

Billede via Qld Police

I et interview med The Armidale Express forklarede Simone Aurine fra Hunter Koala Preservation, at det bliver mere normalt at finde koalaer hjemme hos almindelige mennesker, “fordi de ikke har samme adgang til deres habitat, som de har haft… Vi opfordrer folk til at plante rigeligt med træer på gaderne.”

Unge koalaer forsøger at markere deres territorium ved at bevæge sig fra træ til træ i en lige linje i løbet af de første 18 måneder af deres liv. Men menneskeskabte konstruktioner bliver et større og større problem, fordi de ligger i vejen for deres territorielle vandring. Og med “menneskeskabte konstruktioner” mener vi selvfølgelig stripperstænger.