​Ungarn siger, at København er en “no-go zone” – så jeg spurgte ungarere i Danmark, om vi stadig er venner

Ungarn – et land du sikkert kender som oprindelsesstedet for kameradamer, der spænder ben for flygtninge, gullasch og ham målmanden, der af uforklarlige årsager spillede en hel EM-slutrunde i grå joggingbukser. Altså, appetitlige kødgryder, keepere, der fryser på skinnebenene, samt lettere, tilfældige anstrøg af fremmedfjendskhed, som vi trygt og uforpligtende har kunnet nyde på afstand, hjemme fra andedammen.

Indtil det blev personligt. Indtil nu.

I den politiske optakt til Ungarns folkeafstemning på søndag, hvor ungarere skal stemme ‘ja’ eller ‘nej’ til, hvorvidt EU må sende udlændinge til landet, har landets konservative Fidesz-regering trykt og udsendt en pjece til flere millioner ungarske husstande, hvori flere europæiske storbyer, heriblandt London, Paris og København, stemples som “no-go zoner”. Kort sagt fortæller pjecen, at de her “no-go zoner” er blevet overtaget af militante flygtninge og indvandrere i en så ekstrem grad, at den lokale ordensmagt ikke længere er i stand til at håndhæve loven, og den fraråder derfor det ungarske folk at rejse derhen. Den ungarske udenrigsminister Péter Szijjártós siger i et interview med BBC, at “no-go”-dataen endda er hentet fra “officielle, åbne rapporter fra de respektive landes politistyrker”.

Chokeret over at have fundet ud af, at min føde- og hjemby er gået hen og blevet en lovløs og udemokratisk yngleplads for fordærv, nu uegnet for centraleuropæiske turister – og så helt uden, at jeg har bemærket det – går jeg desperat på jagt efter ungarere i Danmark for at høre, hvad der gik galt.

Efter at have fundet ud af at den madvogn, der solgte ungarsk kartoffelbrød på Nørreport Station, på tragisk vis ikke længere er en ting, infiltrerer jeg intensivt diverse onlinenetværk af ungarere i København og sætter tilfældige kolleger omkring mig til at gennemrode deres Facebook-vennelister. Til sidst finder jeg frem til Dora.

Dora, som i: Dora the Explorer. Men geologiforsker på Panum. Og fra Ungarn. (Alle billeder er taget af skribenten.)

DORA KOVACS, 30, GEOLOGISTUDERENDE OG LABORATORIEASSISTENT PÅ PANUM INSTITUTTET

VICE: Hej Dora! Vi sidder her på Skt. Hans Torv midt på Nørrebro – et sted den ungarske regering muligvis ville opfatte som en af de mest “no-go” steder i vores “no-go” hovedstad. Føler du dig tryg lige nu?

Dora Kovacs: Selvfølgelig.

Hvor længe har du boet i København?

Omkring fire år. Jeg har boet i Nordvest, og nu bor jeg på Nørrebro.

Hardcore. Hvad tænkte du, som ungarer i København, da du først hørte om “no-go”-pjecen?

Det overrasker mig ikke, at den her regering ville gøre sådan noget. Det er tåbeligt og pinligt, og jeg synes det er et ret farligt move fra regeringens side at støde alle de her lande, hvor de påstår, at der er “no-go” zoner. København er eksempelvis meget tryggere end Budapest. Hvorfor skulle man ville gøre sig uvenner med alle de her lande?

Her i København gør vi os ellers virkelig umage for at være de europæiske storbyers Good Guy Greg. Har du set vores skraldespande? Mange af dem har små hylder til pantflasker, så folk ikke skal række armen ned i andres affald. Og vi gentrificerer endda aggressivt hele byen så tilflyttere kan få Starbucks og luksuslejligheder, lige meget hvor i byen de befinder sig. Så hvorfor tror du, at den ungarske regering hater på os?

Den her regering er den mest ekstreme, vi har haft gennem de sidste 20 år. Jeg, og mange andre, er ikke tilfredse med den retning, de tager landet i. De har lavet den her pjece, og det er en virkelig populistisk ting at gøre. De vil ikke diskutere de reelle problemer, som landet har, og så er den nemmeste måde [at undgå det på], at skyde skylden på andre. Det er det nemmeste i verden. Så jeg tror klart, de gør det for at styrke deres position til den næste valgkamp.

Jeg tror de gør virkelig mange ungarere vrede ved at gøre det her, men på den anden side er der nok også mange, der synes det er godt, og som støtter op om det. Og så tror jeg, at størstedelen af dem, der er uenige i den her pjecepolitik, bare vil undlade at stemme, fordi de synes, at det er latterligt.

Har du egentlig nogensinde været utryg i København?

Jeg har haft en dårlig oplevelse engang i Nordvest. Der var en fyr med arabisk udseende, der begyndte at smide sten efter mig – sådan bare ud af ingenting. Jeg sad på min cykel, og han må have syntes, at det var sjovt. Men han var også 13 år eller sådan noget. Og det er det eneste, jeg har været udsat for gennem de sidste fire år. Jeg oplevede langt værre ting i Ungarn – folk, der råbte ‘heyy, sexy girl’ efter mig på gaden, folk, der spyttede på mig, mens jeg cyklede, fordi de ikke ville have cyklister på vejen, sådan nogle ting.

Okay, så generelt røvhulleri på et betydeligt højere plan.

Ikke alle steder selvfølgelig, men når der bor to milioner mennesker i en by, vil der altid være en vis procentdel.

Oplever du så, at København bliver løbet over ende af indvandrere, som det hedder sig i pjecen?

Jeg er indvandrer. Der er en del indvandrere, selvfølgelig. Men nej, jeg var i Ungarn sidste august, da vi oplevede den største storm af folk, der krydsede grænsen. De boede på togstationer og i parker i Budapest. Jeg har aldrig oplevet noget lignende her. Hvis man tager til Nordvest for eksempel, så er der jo mennesker, der sover i parkerne og sådan noget, men det er umuligt at vide, om de lige er kommet eller om de har boet der i ti år.

Men uanset hvad ved jeg, at politiet ville være her på ti sekunder, hvis jeg ringede til dem, fordi jeg havde brug for dem. Så det [der står i pjecen] passer simpelthen ikke. Jeg har aldrig set nogen i København, der har ringet til politiet af nogen som helst grund, for her er bare så trygt.

Tak, Dora.

Jeg falder lidt til ro efter min snak med Dora. Men hun er stadig kun en enkelt ungarer, og jeg kommer ikke til at kunne slappe af, før jeg er sikker på, at den her dansk-ungarske beef for alvor er ude af verdenen.

Jeg graver videre og finder frem til Edina og hendes kæreste, Peter, på et lettere obskurt socialt netværk for udenlandske studerende i Danmark.

Peter og Edina på et velrenommeret og angiveligt trygt spisested i København.

EDINA VERES, 31, KULTURANTROPOLOG OG PETER CZIRIKUSZ, 33, ERASMUS-STUDERENDE

VICE: Hej Edina og Peter. Hvor længe har I boet i København?

Peter Czirikusz: Fire år.

Edina Veres: Seks år i Danmark, fire og et halvt i København.

Hvad tænkte I, som ungarere i København, da I hørte om en her “no-go”-pjece?

Peter: Min første tanke var, at det var en del af valgkampen. Som jeg ser det, er det et tricky spørgsmål, vi skal stemme om. Enten kan vi stemme ‘ja’ til at EU får beføjelser til at gå udenom det ungarske parlament, som vi har valgt demokratisk – ellers kan vi stemme ‘nej’ og være på vores regerings side. Vi drøftede hvorvidt vi skulle tage på ambassaden og stemme herfra, og det har vi valgt ikke at gøre. Min anden tanke var, at [den her pjece] er et symptom på et større problem. Det her [med “no-go” zoner] er ikke engang et af vores 10 største problemer, tænker jeg. Det er bare et forsøg på at udnytte folks frygt – på samme måde som nogle partier her i Danmark, og andre steder i verden, forsøger at gøre det.

Vi havde en lignende ja/nej-afstemning herhjemme angående retsforbeholdet. Hvorfor stemmer I ikke?

Det handler om mere end bare det her spørgsmål. Vi vil gerne sende et signal til vores regering om, at vi ikke støtter op om processen og den måde, tingene bliver gjort på i ungarsk politik. Hvis den endelige stemmeproces bliver under 50 procent, så er folkeafstemningen ugyldig.

Flere af vores venner skrev kommentarer som: ‘Hey, jeg bor også i en “no-go” zone, så nu kan I ikke komme og besøge mig længere, haha.’



Vi sidder her i hjertet af den danske hovedstad. Føler I jer truet?

Peter: Nej, på ingen måde. Jeg har ikke været eller hørt om nogle steder i København, hvor jeg ville være bange for at tage hen.

Edina: Slet ikke.

Har I diskuteret pjecen med nogen venner eller familiemedlemmer? Hvordan bliver den modtaget hjemme i Ungarn?

Peter: Som en joke.

Edina: Ja, en af vores venner slog nyheden om pjecen op på sin Facebook-væg, og så var der flere af vores andre venner, der skrev kommentarer som: ‘Hey, jeg bor også i en “no-go” zone, så nu kan I ikke komme og besøge mig længere, haha.’ Vi jokede også med det. Så jeg tror, at de fleste opfattede det som en joke. Det hele handler om valgkampen, og at premiereministeren gerne vil samle folket bag sig.

Tror I der er nogle ungarere, der tager det, der står i pjecen til sig?

Peter: Folk, der aldrig har været i udlandet ville måske tænke, ‘Okay, jeg tager ikke til Danmark.’ Men folk, der har set verden, tager det ikke seriøst. Hvis man læser pjecen fra start til slut, kan man tydeligt mærke, at den forsøger at sælge et indtryk af, at verden bliver farligere og farligere.

Edina: Der jo er latterlige billeder af tusindvis af indvandrere i laset tøj og i store militær køretøjer og sådan noget.



Tak skal I have, Peter og Edina.

Efter bestandig mingling med flere københavnsk-ungarske personligheder, begynder det at stå klart, at “no-go” pjecen måske er knapt så meget et udtryk for en beef mellem Ungarn og København, men i højere grad toppen af isbjerget i et større politisk pathos-maskineri – i virkeligheden en klassisk it’s-not-you-it’s-me-situation fra Ungarns side. Danmark er vist også engang kommet til at udgive flygtningefjendtligt læsestof på internationalt plan. Men vi kan jo alle sammen komme til at sige ting, vi ikke mener. Og nogle (omend mere sjældne) gange trykke de ting i pjeceform og omdele dem til millioner af mennesker. Det kan ske, Ungarn.

Men er vi så stadig venner?

Mere febrilsk googling afslører, at der er noget, der hedder Ungarsk-Dansk Venskabsforening, og at den ligger i Aarhus (som retfærdigvis ikke er stemplet som “no-go zone”. Endnu.) Hvis ikke en organisation, der er møntet på sammenholdet mellem vores to nationer kan give mig fred i sjælen, hvem kan så?

Jeg sender nogle mails og får kontakt til en fyr, der hedder Zsolt.

ZSOLT VARGA, 47, DANSKLÆRER OG FORMAND FOR DANSK-UNGARSK FORENING I AALBORG

VICE: Hej Zsolt – hvad laver du til hverdag?

Zsolt Varga: Jeg har boet i Danmark siden 2001 og underviser i dansk på en sprogskole i Aalborg, hvor mine elever hovedsageligt er indvandrere og flygtninge. Og så er jeg medstifter af Dansk-Ungarsk Forening i Aalborg, hvor jeg har været formand i over syv år.

Hvad tænkte du, da du så den her pjece?

Det er både uprofessionelt og ekstremt uheldigt at bruge tilfældigt udvalgte udenlandske eksempler til at fremme indenlandske politiske interesser. En anden mere ildevarslende fortolkning kunne være, at det var et kalkuleret træk fra den ungarnske regerings side for at fremprovokere end reaktion hos de andre lande og derved vise befolkningen, at EU og fremmede lande blander sig i ungarsk politik. Hvis det var planen, så er det jo lykkedes. Spørgsmålet om hvorvidt såkaldte “no-go” zoner overhovedet eksisterer i de pågældende lande er underordnet.

Ja, vi er i høj grad stadig venner – selvom vores regeringer måske midlertidigt er det i et lidt mindre omfang.



Har du noget indtryk af, hvordan pjecen bliver opfattet i Ungarn?

Jeg kunne sagtens forestille mig, at den slags propaganda ville skræmme nogle mennesker væk – nok særligt dem, der ikke rejser, og som får deres nyheder fra de statsejede medier. Du er nødt til at forstå, at det ungarske samfund er meget anti-indvandring og xenofobisk. Mange frygter bare det ukendte og har aldrig mødt en indvandrer eller en flygtning, for den sags skyld, og de har ikke en indisk kirurg eller en syrisk sygeplejerske som nabo. Derfor har de tendens til at tro på alt, hvad regeringen fortæller dem om indvandrere.

Det er i virkeligheden ikke det, som den ungarske regering skrev i pjecen, men nærmere årsagerne til, at pjecen blev produceret til at begynde med, der er det centrale problem her. Det er et bevidst forsøg på at vække stærke, xenofobiske følelser hos befolkningen og derved udpege sig selv som beskytter af landets interesser. Problemet er ikke pjecen, men folkeafstemningen. Personligt er jeg overbevist om, at Ungarn ville have godt af, at der bosatte sig et par tusinde flygtninge i landet, både af praktiske grunde – ekstra arbejdskraft – og af kulturelle årsager.

Så, bare for at få det helt på det rene: Danmark og Ungarn… vi er stadig venner?

Ja, vi er i høj grad stadig venner – selvom vores regeringer måske midlertidigt er det i et lidt mindre omfang. Mange almindelige ungarere er lige så modvillige over for at skulle stå til ansvar for Orbán (Viktor Orbán, Ungarns premierminister, red.), som en hel del amerikanere er for Trump.

Godt at høre. Tak, Zsolt.

