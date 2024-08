Københavns jakkesæt og bandeledere smelter sammen i Bobby Shams’ kolde, nye “blå”-video

Selv om du måske ikke er stødt på navnet før, er der ret gode chancer for, at du kender Bobby Shams – bare under sit borgerlige navn, Babak Vakili. Den politiske rapper har været aktiv i den danske undergrund i årevis. Og efter en pause fra musikken er han altså tilbage under nyt navn og med en ny lyd.



Debuttracket “blå” er mørkere og mere intenst end tidligere Vakili-udgivelser som “Når Alt Kommer Til Alt” eller liste Ø shout-out tracket “Listen“. Men den politisk betændte no-bullshit spydighed er der stadig. “blå” sidestiller de tunge drenge i samfundets øverste og laveste lag, afspejlet i det Nørrebro, hvor Shams har tilbragt hele sit liv. Linjer som // aldrig sagt et ord til shorta // (shorta = ordensmagten) henviser både til ikke at være en stikker i gadelivet, men også til de jakkesætskriminelle, der holder hånden over deres partifæller og forretningspartnere.

Til tracket har Shams lavet en halvandet minut lang video, der visualiserer hans mere subtile bars gennem et tværsnit af Nørrebros gadeliv. Tjek den ud her, og scroll videre for at læse, hvad der skete, da vi tog en snak med rapperen om hans nye musik, og hvordan det er at være 2200-rapper i 2017:

Noisey: Hey Babak. Hvorfor er du gået over til at rappe under navnet Bobby Shams?

Bobby Shams: Jeg holdt aldrig op med at skrive, men jeg holdt op med at skrive rap og arbejdede på et teater. Og så genfandt jeg ligesom mig selv, raplyrisk. Bobby har altid været mit kælenavn. Shams kan betyde mange ting. Før det bliver alt for intellektuelt, så synes jeg bare, at det lyder fedt. Det har den der Wu-Tang-klang. Men sham betyder ‘lys’ på persisk. Så er der et ordspil med shamshir som betyder ‘sværd’, som jeg altid har haft et svedigt forhold til. Shams Tabrizi var også en historisk person, der inspirerede den berømte islamiske digter Rumi fra 1300-tallet, som er den mest læste digter i USA lige nu.

Hvad ligger der til grund for dit nye projekt?

Jeg tog til Iran, hvor mine forældre er fra. Min farmor var lige gået bort, og så boede jeg sammen med min farfar i tre måneder. Jeg havde det gamle gæsteværelse, hvor jeg satte et hjemmestudie op inde i min farfars klædeskab. Det er der, “blå” for eksempel er indspillet. Lille mikrofon, totalt DIY-setup. Jeg begyndte at fucke lidt med en anden lyd, og det var faktisk også lidt skræmmende for mig selv.

Hvordan har du lagt din lyd om som Bobby Shams?

Det er en mere bastant lyd på en eller anden måde. Jeg bruger Auto-Tune. Men det er stadig lyrikken, der er i centrum. Det har altid været den røde tråd i alt, hvad jeg har lavet. Jeg vil ikke kalde det nye for skimaske-rap, men jeg pitcher stemmen lidt ned, fordi det er mere in your face.

Foto via Bobby Shams.

Følte du, at du sad fast i en vis kategori som rapper før?

Jeg var meget den her socialt bevidste rapper eller politiske rapper. Det føler jeg stadig, at jeg er i virkeligheden. Men jeg har fundet ud af, gennem mit arbejde på teatret, at de stærkeste pointer ikke kommer af at fortælle, at to plus to er lige med fire. Men at spørge folk, hvad to plus to er. Få dem til selv at lave mellemregningerne.

Helt sikkert. Hvad handler “blå” om?

Den handler om en korrupt person. De største banditter går altid fint klædt. De får aldrig blod på tøjet. Men de ting, de er en del af, fører til, at folk får blod på hænderne. Så det, jeg har villet finde ud af, er: Hvad sker der, hvis man beskriver en toppolitiker, som man ville beskrive en bandeleder eller bare en perker fra gaden? Jeg har prøvet at finde de fællesled, der er mellem de to skikkelser – hoodie-manden og jakkesættet – og så på en eller anden måde morfe dem sammen. Så blev det bare til den her person, der ikke giver en fuck for noget eller nogen, og sender folk ud at dø – som militæret gør i krig, og som banderne gør på Nørrebro lige nu. Jeg siger ikke “Blågårds Plads”, jeg siger “blå bloks plads”. Det er præcis den samme kultur. Man er under loven og over loven på samme tid.

Engang var der ikke noget, der var svedigere end at sige, at man var Nørrebro-rapper. Føler du stadig det er tilfældet med 2200 i 2017?

Det er ovre, det der. Jeg er født og opvokset på Nørrebro. Men jeg er ikke defineret som rapper, ved at jeg er Nørrebro-rapper. I dag er der stærkere kræfter på spil i forhold til det rå gademiljø. Og samtidig bliver det pænere, renere, rigere og hvidere. En af de ting, der er poetisk og smukt ved Nørrebro er en gade som Blågårdsgade. På papiret er det en af de mest kriminelle gader, men samtidig en af de mest eftertragtede gader at bo og være i. Du har alle banderne på den ene side og alle hipsterne på den anden side. Du har nogle af de fattigste mennesker i Danmark og nogle af de rigeste mennesker i Danmark, der bogstaveligt talt bor over for hinanden. Ejerlejligheder på den ene side og almenboliger på den anden. Det, føler jeg, altid har været Nørrebros styrke, både kunstnerisk og politisk. Det er en mosaik af forskellige samfundslag.

Hvad tænker du generelt om den danske rapscene i dag?

Dansk musik har altid været en sen efterligning af, hvad der sker i USA. Men den eksplosion, der er sket i dansk rap, har jeg sindssygt optur over. Især B.O.C., Kesi, Gilli, alle de der drenge, har været med til at bringe den rå lyd tilbage. Folk er ikke så bange for den længere. Det kan godt være, at det ikke bliver P3’s Uundgåelige, men der er blevet plads til den der gadelyd igen, om den så er fra Nørrebro eller Herlev eller hvor fuck, den er fra. Og så er folk begyndt at synge på deres numre igen, hvilket er overdrevet fedt. Det var en af de største fy-fy ting i gamle dage.

Klart. Hvor håber du det bærer hen herfra for Bobby Shams?

Ærligt, vil jeg bare gerne have, at folk tager det til sig. Jeg har ikke tænkt så meget over det. Jeg lukker bare øjnene og lader tingene ske.

Helt sikkert. Tak, Bobby.