Københavns kommune vil sælge lovlig, danskdyrket hash

Det skriver dagbladet Information. Ifølge avisen er det beskeden, som kommunens socialborgmester, Jesper Christensen (S), vil komme med på konferencen ‘Hash – reguleret legalisering’, som finder sted i morgen eftermiddag i Fællessalen på Christiansborg. Her vil Jesper Christensen redegøre for den såkaldte Københavnermodel, som i en treårig forsøgsperiode skal gøre det muligt at sælge lovlig, lokalproduceret hash til alle borgere i kommunen over 18 år.

Det er femte gang, at kommunen beder Justitsministeriet om lov til at igangsætte en forsøgsordning med lovlig hash, men går det som tidligere, bliver ideen skudt ned. Det afholder dog ikke socialborgmesteren fra at prøve igen:

“Jeg tror på, at det snart vil komme, og at en forsøgsvis legalisering i en treårig periode er vejen frem. Vi er nødt til at erkende, at den strategi, vi har fulgt de sidste 20-30 år med nultolerance i forhold til hash, ikke virker. Tværtimod har strategien været dyr og dårlig,” siger Jesper Christensen til Information.

Borgmesteren peger blandt andet på de gode erfaringer med afkriminalisering fra Portugal, hvor besiddelse af stoffer til eget forbrug (i cannabis’ tilfælde op til 25 gram) de facto har været lovligt siden 2001.

Ifølge avisen har Københavnermodellen to hovedformål. Det første er at fjerne levebrødet fra de kriminelle bander, der sidder tungt på det ulovlige hashmarked. Information skriver, at årsomsætningen af hash i hovedstadsområdet kan ligge på omkring en milliard kroner.

Det andet hovedformål med ordningen er at få en bedre dialog med de unge, som har problemer med hashrygning. Fordi hash er ulovligt, har kommunens socialarbejdere svært ved at få en åben dialog med de unge, som er i farezonen. Her håber socialborgmesteren, at specialuddannet personale på salgsstederne har bedre mulighed for at tage en snak dem, som bliver lidt for gode kunder i butikken. Ifølge Information er planen, at man skal vise sygesikringskort for hvert køb, og på den måde vil personalet hurtigt kunne genkende tilbagevendende kunder.

En interessant detalje i kommunens nye forslag i forhold til tidligere modeller er planerne om at lade danske landmænd dyrke den hash, der skal langes lovligt over disken. Det er ifølge borgmesteren afgørende, fordi det sikrer, at staten får kontrol med alle led i distributionen lige fra plante til slutbruger. Desuden har myndighederne på den måde mulighed for at kende det eksakte indhold i produktet.

Jesper Christensen kommer ikke nærmere ind på, hvordan han forestiller sig, at den lokale hashproduktion skal foregå – men det skal nok gå, mener han.

“Hvis det kan lade sig gøre i Marokko og Afghanistan, kan det nok også lade sig gøre her,” siger han til Information.