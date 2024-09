Sådan hjælper køkkenhaver et afrikansk kongedømmes kamp mod hiv

‘Velkommen til Kongeriget Lesotho’ står der på skiltet, når man har krydset Maputsoe-broen fra Sydafrikas kirsebær-hovedstad Ficksburg – men beholderen med gratis kondomer, der står på skranken ved toldkontoret, er en mere sigende velkomsthilsen.

En kasse kondomer i tolden ved grænsen til Lesotho. Alle billeder af artiklens forfatter.

Kondomerne er ikke et udtryk for landets liberale indstilling til sex. Det er landets første forsvarsværk i kampen mod den hiv og aids-epidemi, der har hærget det lille bjergrige land med to millioner indbyggere. I dag lever næsten en fjerdedel af Lesothos befolkning i den arbejdsdygtige alder med hiv eller aids, og landet har verdens tredje højeste antal hiv-smittede pr. indbyggere.

Videos by VICE

Et hobetal af internationale agenturer og NGO’er er engagerede i landets kamp mod hiv og assisterer en regering, der er blevet lovprist for sin indsats. Man tackler epidemien på trods af, at man også kæmper med tyngende fattigdom, mangelfuld fødevaresikkerhed, og andre medicinske nødsituationer, som for eksempel en af de højeste tuberkuloseinfektionsrater i verden.

Lesothos bjergrige geografi gør det svært at drive landbrug.

En majsmark i det nordlige område Berea.

“Lesotho har virkelig gjort fremskridt i kraft af landets respons på sygdommen,” fortæller Dr. Alti Zwandor, der arbejder for FN’s Fælles Program for Bekæmpelse af hiv/aids. “Vi har set en fordobling i antallet af mennesker, der melder sig til antiretroviral behandling.”

Zwandor påpeger også, at Lesotho var det første land i regionen til at implementere WHO’s retningslinjer fra 2015 angående forsyningen af antiretroviral behandling.

Rapporter udgivet 2012 og 2015 af Lesothos sundhedsministerium viser, at landet har oplevet en betragtelig reduktion i antallet af mindreårige, der har sex, en stigning i det indberettede forbrug af kondomer, og et fald i antallet af mennesker i alderen 15 til 24, der lever med hiv.

Både hiv-test og antiretroviral behandling er gratis i Lesotho. Men god ernæring er vitalt for, at behandlingen skal fungere ordentligt — en behandling, der sløver udviklingen af hiv og afholder virussen fra at udvikle sig til aids.

“[En balanceret og næringsrig diæt] er særligt vigtigt for folk, der lever med hiv, da deres kroppe skal arbejde hårdere for at bekæmpe infektioner,” skriver Caitlin Mahon fra NGO’en Avert.

Ntswaki Matabe og hendes ‘keyhole garden’.

En keyhole garden i Sefikaneng.

Ifølge Mahon absorberes nogle antiretrovirale lægemidler bedre, hvis de indtages sammen med mad, mens dårlig ernæring kan påvirke, hvordan medicinen optages af kroppen eller mindske kroppens evne til at tolerere medicinen.

“For folk, der lever i fattigdom eller med mangelfuld adgang til fødevarer, er det ikke altid lige nemt at opretholde en balanceret og næringsrig kost,” skriver hun.

For at adressere det problem arbejder internationale agenturer og NGO’er som Avert sammen med regeringen i Lesotho for at promovere afgrødediversitet i subsistenslandbrug og genbrug af husholdningsaffald. Et af deres vigtigste værktøjer er anlæggelsen af såkaldte “keyhole gardens”.

Disse cirkulære jordstykker, der som regel ikke er bredere end et par meter, ligger spredt rundt omkring i landsbyer i store dele af Lesothos landlige egne og bygges i hoftehøjde, så selv svagelige mennesker kan passe dem. Ejerne hælder organisk affald, aske og husholdningsspildevand fra køkkenbrug, bad og vask (også kaldet gråt spildevand) i en kompostbeholder, der filterer vandet og leder det ud i den omgivende jord. Et indhug i konstruktionen sørger for let adgang til beholderen og giver haverne den karakteristiske form, som navnet refererer til.

LÆS MERE: Jeg kom til at spise det mest ulovligt handlede dyr i verden

Resultatet er et lille stykke ekstremt frugtbar jord, hvor ejerne kan dyrke vitaminrige grøntsager som spinat, rødbeder og gulerødder som supplement til en kost, der hovedsageligt består af majs og hvede. Haverne høstes som regel to gange årligt. Me Maleteane Kome, der bor i landsbyen Kome i det nordvestlige Lesotho, fortæller dog, at en voldsom tørke for nyligt betød, at hendes keyhole garden ikke kunne levere høst nummer to i 2016.

Maleteane Kome og hendes mand Kome Kome udenfor deres traditionelle Basotho-hytte.

Ntswaki Matabe foran sin bungalow.

“Jeg håber i år bliver bedre,” siger hun med et bredt smil, mens hendes mand Kome Kome tærsker hvede med håndkraft bag os.

En times kørsel længere oppe ad vejen i landsbyen Haramojoro møder jeg Ntswaki Matlabe, der er mor til syv. Den keyhole garden, hun byggede sammen med sine børn udenfor deres beskedne bungalow med hjælp fra den britiske NGO Send A Cow, har været afgørende for, at hun har kunne brødføde familien, efter at hendes mand forlod dem.

“Har jeg noget tilovers, kan jeg bytte det til kød eller majs,” siger hun, mens hun sidder på trappestenen udenfor deres hjem. “Nu dyrker vi også andre grøntsager, vi har nogle høns, og vi har bygget en ovn.”

Ifølge Ian McKay, der er programme director for Send A Cow, har organisationen oplevet enorme forbedringer i kvaliteten af den daglige kost i de områder, man har været involveret de sidste ti år. Antallet af såkaldte “sulte måneder”, hvor folk knap har mad nok til at blive mætte, er blevet reduceret. Og det er vitalt for folk, der modtager antiretroviral behandling, siger McKay.

De små indkomster, disse haver og andre landbrugsmetoder kan generere, giver også resultater indenfor andre områder end ernæring.

“Har de lidt penge, kan de sende deres børn i skole,” fortæller McKay. “Og det er noget, folk gerne vil opnå så hurtigt som muligt,”