Kokain-græskar og slangevin er noget af det, man støder på som tolder

Hvad siger du til nogle kokain-græskar? Eller hvad med 362 gram tyrkiske opiumchokolader? Eller 137 gram energi i form af “jordbær pulverdrik”? Eller måske er 200 hash-brownies mere din stil?

Det kunne lyde som det mest outrere sammenskudsgilde nogensinde, men for de mænd og kvinder, der har til opgave at sikre Canadas grænser, er det bare en normal dag på kontoret. De betjente, der kontrollerer, hvilke madvarer der finder vej ind i landet, er medlemmer af en elitestyrke kaldet Canadian Border Agency (CBSA). Og her er deres historier.

Kokain-fyldt græskar. Alle fotos via CBSA.

Hvert eneste år bringer tusinder af mennesker. velvidende eller ej, illegale varer ind i landet. Som du nok kan gætte, inkluderer det både masser af stoffer og masser af mærkelige fødevarer, og sommetider overlapper de to kategorier. Tro det eller ej, men det græskar, der er afbilledet foroven, var fyldt med to kilo kokain og blev beslaglagt til Halloween.

Disse fødevare-narkotika hybrider lyder som noget fra en Elmore Leonard-roman, men de er alle virkelige eksempler på ting, der er blevet beslaglagt ved Canadas grænser. Og fødevarerne bruges ikke kun til at smugle stoffer — sommetider er det fødevarerne i sig selv, der er ulovlige.

Røntgen foto af kokain-græskar.

“Usædvanlige beslaglæggelser involverer ofte dyr,” fortæller Jacqueline Roby, som er talsmand for CBSA. Det kan eksempelvis være store kattepeniser (der anses for at være et afrodisiakum), bjørnegaldeblærer, slangevin og gazelleben. Og hvis du tror, det bare er et par gange om året, myndighederne støder på den slags overskriftsværdige fødevarer, så tro om igen.

“I 2016 beslaglagde betjente fra CBSA 7,074 utilladelige fødevareprodukter alene i Quebec,” fortæller Roby. “Mange af genstandene var usædvanlige, såsom en hane bygget af horn fra en okse, hønsefødder (inklusive klør), andehals, og æselhuds-gelatine, der ligner en chokoladebar og bruges til at lave suppefond.

Opiumchokolader.

Kobravin.

Og dyrene er ikke altid døde. Rejsende, der medbringer tamme aber, ænder, kyllinger og kaniner, er også et problem. Årsagen til at man beslaglægger og destruerer fødevarer er åbenlys, da fremmedlegemer båret af dyr og planter kan forårsage skader på Canadas landbrug.

“Det er vigtigt at huske på, at visse fødevarer, planter og dyr kan være sygdomsbærere,” siger Roby. “Kogalskab og mund- og klovsyge kan for eksempel overføres fra et dyr til et andet. I tilfælde af smitte kan disse sygdomme have en signifikant negativ effekt på Canadas kreaturopdrættere og på landets økonomi.”

Noget andet, der udgør en stor del af beslaglæggelserne, er truede dyrearter. “Nogle produkter er utilladelige, fordi de kommer fra arter, der er beskyttede af CITES-konventionen (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), fordi de er i risiko for at uddø,” fortæller hun.

“Vi beslaglægger også produkter lavet med havskildpadder såsom kød, skildpaddesupper og læderprodukter (håndtasker, punge og bælter), og så er der traditionelle medicinske produkter, der indeholder dele af truede dyr som for eksempel tigere og næsehorn.”

Alt det rejser selvfølgelig spørgsmålet: Hvorfor kunne nogen dog finde på at tage den slags med sig gennem tolden? “Det er svært at forstå,” siger Roby. Hun insisterer på, at det bedste man kan gøre, før man beslutter sig for at tage dyrebaserede virilitetsfremmere eller andet med sig hjem, er at læse op på reglerne. “Vi opfordrer rejsende til at anskaffe sig de rette informationer, før de vender tilbage til Canada med mad. Vi opfordrer dem til at være opmærksomme på eventuelle økologiske produkter, de medbringer, og til at deklarere alle fødevarer, planter eller dyr til tolderne.”

En af de mest bizarre ting, Roby fortalte om, var bjørnegaldeblærer, der kan indbringe sælgeren op mod 15,000 dollar (cirka 100,000 kroner). I Kina bliver tusindvis af bjørne slagtet på grund af galdeblærer, som bliver brugt til at lave te og vin, der angiveligt kan kurere tømmermænd og behandle hæmorider. Handlen med bjørne er en milliardforretning på det sorte marked, og ikke overraskende har bjørnegaldeblærer også fundet vej til de Canadiske toldere.

Galdeblæren fra en bjørn, der angiveligt kan kurere hæmorider og tømmermænd.

Men hvad sker der, når sådanne genstande er blevet beslaglagt af tolderne? “Generelt bliver den slags beslaglagte fødevarer, planter eller animalske produkter kategoriseret som ‘internationalt affald’ og sendt videre til lossepladsen,” fortæller Roby.

“Internationalt affald” defineres af de canadiske fødevaremyndigheder som alt affald, inklusive det der kan genbruges, der ankommer til Canada via international luft- og søfart og alle fødevarer, planter dyr og relaterede produkter, der finder vej til Canada, men ikke lever op til fødevaremyndighedernes krav.

Forestiller man sig nu toldere, der kaster kokain, dele af næsehorn og slangevin ind i en gigantisk brændeovn, bliver man slemt skuffet. Illegale fødevarer bliver nemlig destrueret på en lang mere civiliseret måde.

“Det internationale affald, der akkumuleres ved grænseovergange i lufthavne og på havnekajer, bliver sendt til en særlig losseplads i forseglede beholdere.”

Således er en livscyklus for illegale fødevare fra beslaglæggelse til afskaffelse.