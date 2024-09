Chef’s Night Out: The Hill Station

Denne video er oprindeligt publiceret af Munchies



I dette afsnit af Chef’s Night Out tager vi til den danskejede restaurant The Hill Station i den nordvietnamesiske by Sa Pa. Det er den eneste restaurant, der serverer traditionelle hmong-retter i regionen. Sammen med chefkokken Giang Phay og et par venner tager de danske ejere Tommy Eggen og Søren Pindstrup ud for at smage på de bedste vietnamesiske, hmong og franske delikatesser, som byen har at byde på.

Først springer slænget på motorcykler for at tage turen ud til Phays hjemby Ta Phin, hvor de nyder et hjemmelavet måltid af friskt kyllingeblod og indvolde, en speciel røget bøffel, heldige kyllingefødder og masser af risvin med kokken Phays familie. Så drager gruppen tilbage til Sa Pa for at mødes med nogle flere venner på Lon Met til et ægte nose to tail måltid – en hel pattegris tilberedt som syv forskellige retter og skyllet ned med noget mere risvin. Senere sætter gruppen kursen mod Victoria Sapa Resort & Spa for at smage på kokken Hugo Barberis’ fransk-vietnamesiske fusionsdesserter, såsom banantrøffel milkshakes og appelsinkage med basilikum og pistacie. Endelig halter vores crew tilbage til The Hill Stations deli og butik, hvor Phay og Hugo tilbereder friske stenovnspizza og smager sig igennem Tommys udsøgte vinsamling. Alt i alt en dejlig aften for drengene i deres andet hjemland.