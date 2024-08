Kom med i kælder-laboratoriet i Kolding, hvor Jakob og Anton tester stoffer

”Hvor er vi glade for, at du kommer for at få testet dine stoffer,” er normalt det første, de to gymnasievenner Anton og Jakob på 20 år siger, når de får besøg i deres kælder. De følger så hurtigt op med at fortælle deres gæster, at det ikke på magisk vis bliver ufarligt at tage stofferne, bare fordi de har rodet lidt rundt med dem i det hjemmelavede laboratorium, de har stablet på benene i Antons kælder.

Her tilbyder de, at folk kan komme forbi og få testet deres stoffer, vejet dem på en finvægt og få et par gode råd til, hvordan man undgår et dårligt trip. Jakob og Anton rådgiver også efter bedste evne om, hvor meget mdma man skal tage, afhængig af hvor erfaren man er.

Bag det grå badeforhæng, der holder nysgerrige blikke ude, har de indrettet et lille rum med en blød sofa, plakater fra magasinet Illegal og et arbejdsbord, hvor de også opbevarer de kemikalier og strips, de bruger til at teste stoffer. For tiden eksperimenterer de også med at undersøge forskellige stoffers smeltepunkter til at afsløre, hvor rene eller urene de er.



Laboratorieudstyr opdeles officielt i fire kategorier, efter hvor avanceret det er. Oscar og Antons udstyr er i den mest simple kategori.

De kalder kælderprojektet for ‘SikkerFest – Kolding’, og det er et af de eneste steder i landet ud over Mændenes Hjem i Købehavn, hvor man kan komme ind fra gaden og finde ud af om det mdma eller den kokain, man har købt, nu også er mdma eller kokain. Og om der er blandet et andet farligt stof i.

Generelt er den store samtale om skadesreduktion kørt i båndsløjfe. For selv om det virker mere fornuftigt at vide, hvad man tager, end ikke at gøre det, vil diskussionen altid pege i retning af spørgsmålet om, hvorvidt tiltag som Sikker Fest Kolding er en god ting, der er med til at gøre bylivet mere sikkert for unge mennesker, eller om det er en dårlig ting, der er med til at normalisere stofbrug. Indtil nu har den danske regering overvejende hældt mod det sidste, men snart åbner Københavns Kommune op for en forsøgsordning, der gør det muligt at teste stoffer i byen og på festivaler.

Men indtil da må du tage til Kolding, hvis du vil have hjælp til at få testet dine stoffer. Michael Lodberg, der er ekspert i skadesreduktion og daglig leder af Antidote Danmark, er begejstret for tiltaget. “Jeg håber, at der i alle større danske byer, hvor der er et forbrug af illegale stoffer, bor to nørder, som har lyst til at bruge deres tid på at teste stoffer til hverdag,” siger han.

Anton og Jakob begyndte at teste stoffer, da de for halvandet år siden gik i gymnasiet og oplevede, at deres venner begyndte at tage stoffer ”helt ekstremt uforsvarligt”, som Jakob kalder det, når hans venner eksempelvis købte et gram kokain fra nogen, de ikke kendte, og sniffede det uden at vide noget om det.

”Det var jo rent held, at stoffet ikke var urent, for de kunne jo sagtens være døde,” siger Jakob Søndergaard. Venneparret tager ikke længere stoffer selv, men bruger tid på at teste dem, fordi de synes, det er spændende, og gerne vil hjælpe dem, der gør.

”Når man hører, at folk dør, efter de har taget mdma, kan være, fordi de ikke helt ved, hvad de har taget. Hvis de var kommet ned til os og havde fået stoffet vejet og vidste, hvilken dosis der var passende, kunne mange af de ulykker være undgået,” siger Anton og fortæller, at en af deres perifere bekendte døde, efter hun havde taget mdma.

Efterfølgende begyndte de to venner at søge rundt på nettet for at finde ud af, hvorfor så mange tager mdma, når nu det kan være farligt. De fandt frem til, at stoffet måske i virkeligheden ikke er så farligt i sin reneste form, og især ikke hvis man tager den rigtige dosis.

”Hvert nytår advarer regeringen om brugen af fyrværkeri og kommer med gode råd til, hvordan man bedst sikrer sig mod skader. Hvorfor gør man ikke det samme med mdma?” spørger Jakob.

Det kan godt være, at gågaden er kortere, og banegården ikke har lige så mange perroner, men de to venner siger, at de ikke fornemmer, at der er den store forskel på, hvilke og hvor mange stoffer de unge tager i København og Kolding. Tal fra Rigspolitiet viser også, at hovedstaden langt fra er det eneste sted, der bliver beslaglagt stoffer.



Det er ikke, fordi kælderrummet bliver overrendt, men et par gange om måneden sker det, at nogen har hørt om Jakob og Antons projekt og beslutter sig for at finde ud af, hvad der rent faktisk er i den lille pose, de har købt. Egentlig kan de teste alle slags stoffer, men folk kommer oftest forbi med kokain og mdma, fortæller Anton.

En lille del af det medbragte stof lægges på en tallerken og dryppes med de mange forskellige former for farverig syre. Hvis man hælder den gule på, og den skifter farve, kan de udelukke, at der er kokain i stoffet, og hvis den bliver sort, er der en vis sandsynlighed for, at det er mdma. Ved at gentage testen med forskellige kemikalier får de et nogenlunde billede af, hvilket stof de står med. Og måske endnu vigtigere, hvad de ikke står med.

Anton drypper kemikalier på salt for at illustrere metoden. De opbevarer ikke illegale stoffer i kælderen.

Derudover har de også fentanylstrips, der er den eneste af deres test, de beder folk om at give 30 kroner for, fordi den er lidt dyr. De tester kun for fentanyl, men det vil man som regel også gerne undgå, forklarer de, da stoffet er meget potent og kan være blandet i flere forskellige stoffer. De har aldrig prøvet at teste positiv for fentanyl, og generelt plejer stofferne at være ”okay, med den urenhed man kan forvente, når noget er købt på det sorte marked,” siger de. Men det sker, at de på det kraftigste fraråder folk at tage stofferne.

”Vi kan ikke bestemme, om de tager stofferne alligevel, men vi kan fortælle dem, at det, de tager, nok ikke har så meget med kokain at gøre,” siger Jakob.

Godt nok har de hængt et badeforhæng op og undladt at fortælle udlejeren, hvad de helt præcist laver i kælderen, men de test, de udfører, er ikke ulovlige og kan købes på nettet. ”Tolden åbner dem nu alligevel altid,” fortæller Jakob. Det er som bekendt ulovligt at være i besiddelse af stoffer, men i og med, at de ikke opbevarer stoffer i kælderen, men blot tester de stoffer, som folk kommer med, er det ikke et problem for Anton og Jakob. Deres brugere kan selvfølgelig risikere at blive stoppet af politiet lige uden for døren, ”men det har ikke noget med os at gøre,” siger Anton.

Mange af deres brugere har hørt om dem gennem fælles venner og bekendte eller fra medarbejdere på Kolding Misbrugscenter. Det er dog ikke alle på misbrugscentret, der er lige begejstrede for projektet, fortæller Anton. ”De mener, at vi opfordrer folk til at tage stoffer og hjælper dem med at blive misbrugere, men vi hjælper ikke folk med at tage stoffer. Vi hjælper dem med ikke at komme til skade.”

Jakob supplerer: ”Hvis du tror, du har taget mdma, men det i virkeligheden er amfetamin, så er du altså på spanden, og man skal jo ikke miste livet, fordi man gerne vil prøve mdma til en fest.”

Leder af Kolding Misbrugscenter, Ulrich Guldahl Poulsen, er nu ikke helt så afvisende. Han fortæller, at han kender Anton og Jakob, og at de har mødtes til en snak om skadesreduktion på centeret. Centerlederen synes, det, Sikker Fest Kolding laver, er “rigtig spændende at følge med i på sidelinjen.” Men han fortæller også, at han kun henviser folk til officielle tilbud med professionelt personale og udstyr, som det der findes på Mændenes hjem. “Eftersom de stadig bare er to unge mænd, der selv indkøber tests på nettet og tester stoffer i kælderen, er det en anelse på kant med Sundhedsstyrelsens retningslinjer, og vi kan ikke sige til borgerne, at de de skal gå hen til to unge fyre og få testet deres stof,” siger Ulrich Guldahl Poulsen.

Men det ikke kun misbrugscentret, der er en smule skeptisk. Anton og Jakob har også mødt stofbrugere, der bare gerne vil have deres stoffer i fred og ikke vil have, at to unge fyrer drypper ting i dem. ”Nogle synes, det bliver federe af, at det er lidt farligt, og så hører vi tit klichéer som: ‘jeg stoler på min dealer,’ men vi tvinger jo ikke nogen til at komme herned”, siger Jakob.

Kemikalier til syretest og en fentanylstrip.

Makkerparret tøver ikke med at fortæller om passende doser og giftige blandinger, men selv om de har brugt utallige timer på at læse om stoffer, skal studere henholdsvis medicin og kemiingeniør til sommer og sikkert ved mere end de fleste om, hvordan man får det bedste trip, så er de stadig ikke faglærte eksperter.

På den ene side har de en klar fordel ved ikke at være kittelklædte og have korslagte arme. De oplever nemlig tit, at mange af deres brugere har en stor mistillid til Sundhedsstyrelsen og tror, at misbrugscentrene vil tage deres stoffer. Men selv om de driver laboratoriet for at skabe mere tryghed blandt unge, der tager stoffer, så kan de også se ulempen ved, at de leger kemiker og læge uden at være det.

”Vi overvejer helt sikkert konsekvenserne ved, at vi ikke er eksperter, men vi siger også til folk, at de ikke er frelst, fordi de har været nede i vores kælder, og derfor mener jeg heller ikke, at det er vores skyld, hvis nogen dør, selv om de har fået deres stoffer testet hos os”, siger Anton roligt og læner sig tilbage i sofaen. Han understreger, at de ikke opfordrer folk til at tage stoffer, og selv om de ofte bliver spurgt, om de kan anbefale en dealer, så er det ikke noget, de hjælper med. ”Vi ønsker ikke, at folk tager stoffer, men nogen gør det alligevel, og så kan vi lige så godt hjælpe dem. Bare fordi man siger til folk, at de skal tage sikkerhedsbriller på nytårsaften, så opfordrer man dem jo ikke til at lege med kanonslag,” siger Jakob.

“Alt skal jo starte et sted, og det her er det niveau, vi er på lige nu i Danmark,” siger Michael Lodberg fra Antidote Danmark. Han synes, det er sejt, at folk som Jakob og Anton bruger det, de har tilgængeligt, til at hjælpe stofbrugere. Michael Lodberg er med på, at stoftesten ville være meget mere præcise, hvis det var professionelt personale med med professionelt udstyr, der udførte den. “Men det er desværre ikke situationen i Danmark lige nu. Overhovedet,” siger han.

Så længe Anton og Jakob bor i Kolding, siger de, at de vil fortsætte med at byde folk velkommen i deres kælder, så stofbrugerne kan finde ud af, om det, de indtager, er rent, og få pakket deres stoffer i små plastikposer med passende doser. De har ikke planer om at udvide Sikker Fest Koldning til andre byer eller brede det ud i resten af det skarpt oplyste kælderrum, “men hvis kommunen en dag laver et officielt center, hvor man kan få testet sine stoffer, og spørger, om vi vil arbejde der, så er vi ikke dem, der siger nej.”

Anton og Jakob ønsker kun at stå frem med fornavne. Deres fulde navne er redaktionen bekendt.

