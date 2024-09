I dette afsnit af Daily VICE besøger vi en klinik, der blev startet af den brasilianske konge af plastikkirurgi, Dr. Ivo Pitanguy, som døde d. 6. marts 2016 – dagen efter, at han havde båret den olympiske flamme i Rio. I dag viderefører hans barnebarn arven fra Ivo Pitanguy ved fortsat at give fattige brasilianere en mulighed for at blive opereret, hvis de ikke er tilfredse med deres krop.