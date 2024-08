Kom med til verdens største konference for bugtalere

VICE’s nye serie American Conventions udforsker USAs mærkeligste, mest passionerede og bizarre forsamlinger for at se, hvad amerikanerne laver i deres fritid, og hvorfor fanden de gør det. I det første afsnit tager vært Taji Ameen til byen Vent Haven i Kentucky, hvor der bliver afholdt verdens største konference for bugtalere. Her møder han over 500 dukkeførere, som er besat af at snakke med maven.

I år har konferencen 40 års jubilæum og byder velkommen til både gamle hænder og en masse nye ansigter, som blandt andet tæller teenagere, der holder fast i deres dukker, selvom de bliver mobbet i skolen. Taji snakker med en lang række bugtalere for at lære det oldgamle fag og til sidst få sig sin egen dukke. Det er først, da han melder sig til Vent Havens berømte open mic, at det går op for ham, hvor svært det er at være bugtaler.