Kombinationen af spaghetti og is er en magisk dessert

“Før vi starter, vil jeg lige understrege følgende: det her kan du ikke få i Italien,” fortæller ufatteligt høje og nærmest ubærligt flotte Gianluca fra is- og kaffebutikken Eis Lanzarano i Berlin.

Jeg besøger butikken, der ligger overfor Görlitzer Parks bongotrommer og bare homonumser, en lummer og stormfuld aften for at lære, hvordan man laver den spektakulært tyske kitsch ret: Spaghetti Eis.

Det er ingen overraskelse, at lige netop Spaghetti Eis blev opfundet i Tyskland. For fanden, man laver den med en kartoffelmoser. Den eneste måde det kunne blive mere tysk, var, hvis man serverede det hele på en tysk pølse.

Spaghetti Eis—eller “spaghetti-is” til de af jer, der valgte fransk i stedet for tysk i folkeren—blev ifølge legenden opfundet i 1960’erne i Mannheim af den tyske kok Dario Fontanella og har siden da været en tysk kulinarisk schlager. Jeg stiftede første gang bekendtskab med retten en klistret nat i Berlin, da min sukkerfyldte kæreste fik det der lidt tågede blik i øjnene, der fortæller mig, at han skal til at gøre noget spektakulært eller spektakulært åndssvagt.

Gianluca fra is- og kaffebutikken Eis Lanzarno i Berlin, der har specialiseret sig i Spaghetti Eis. Alle fotos af artiklens forfatter.

“Jeg bestiller en spaghetti-is,” udbrød han, mens han stirrede kærligt på den lysende menu, der hænger over disken på Lanzarno. Og kort derefter mødte jeg for første gang Spaghetti Eis.

“Det hele starter med flødeskum,” forklarer Gianluca, mens han stabler et flødeskumsbjerg af vesuvianske proportioner op i en dyb paptallerken. “Det er faktisk flødeskummet, der får retten til at fungere.”

Og det gør den. Eis Lanzarno har ligget det samme sted med de samme maskiner, samme filosofi og indretning siden 1983. De første seks år opererede denne lille enklave af fremragende kaffe og hjemmelavet is derfor omgivet af Berlinmuren.

Pludselig synes 1983 at være længe siden. Men Gianluca griner og fortæller, at konceptet virker. Det lille udvalg af is, der laves lige på den anden side af en glasvæg bag mig, er lækkert. Det er nærmest ingen grund til at pille ved det.

Men heldigvis gør man det alligevel. Og derfor kan vi denne aften smage spaghetti-is.

“Man hælder isen i den her,” fortæller Gianluca, mens han viser mig en cylinder i rustfrit stål med huller i bunden. Den ligner mest af alt en kartoffelpresser. Og den er også inspireret af en kartoffelpresser. Det er i hvert fald med sådan en, tyskerne laver Spaghetti Eis derhjemme.

Men Gianluca har heldigvis en helt speciel maskine.

“Den er ret gammel, sandsynligvis fra 1970’erne,” fortæller han, mens han klapper den nænsomt.

Vi øser fire kugler lækker vaniljeis ned i cylinderen, inden vi sætter den op i maskinen, som om det var en barista, der fyldte friskmalede kaffebønder på en espressomaskine. Derefter – hurtigt som et lyn – trykker vi på en knap, og ud af hullerne i bunden skyder omkring halvtreds perfekt pressede is-nudler, der lægger sig ovenpå vulkanen af flødeskum. Jeg tuder af grin. Der er noget svagt upassende og en smule tegnefilmsagtigt over den paryk af forfrosne flødenudler, der nu har lagt sig som et tæppe henover tallerkenen. Men det er helt klart og tydeligt vores spaghetti.

“Så tilføjer vi saucen,” fortæller Gianluca, mens han hiver en bøtte i rustfrit stål frem fra køleskabet. “Det er faktisk en virkelig god sauce.”

Og han har ret. Den syltetøjsagtige koncentrat af jordbær er stadig skarp som frisk frugt med små perleagtige kerner i. Den skal selvfølgelig gøre det ud for en bolognese. Og det ligner den da også. Lidt. Hvis man kniber øjnene sammen. Eller er en smule distraheret, som når man betragter en mand født et stenkast fra Bologna, der øser jordbær sauce ud over en skål med komiske is-nudler, bare tyve centimeter fra ens venstre hånd.

Så mangler vi bare revet parmesan. Jeg laver sjov. Det ville være fuldstændig sindssygt. Nej, dette trompe l’oeil af et dessert mesterværk skal selvfølgelig drysses med reven hvid chokolade.

“Så spiser man den,” siger Gianluca., mens han skubber tallerkenen hen foran mig med et døsigt italiensk blik, der får en til at ønske sig, at man var mere Monica Belluci end – for mit eget vedkommende – cocker spaniel i sports shorts.

Men igen, det er jo lidt hele ideen med Spaghetti Eis. Retten er for rigtig spaghetti, hvad en cocker spaniel er for en ulv: charmerende, sød og en smule latterlig. Men i disse tider, hvor Europa danser på et sværd af disharmoni, er det også en spiselig påmindelse om, at vidunderlige ting kan blive virkelighed, når vi lader os inspirere af vores naboer. Og om at smukke ting stadig kan tage form i et europæisk fælleskab.

Gianluca med den færdige Spaghetti Eis.

Godt gået kære Tyskland. Og, på en eller anden måde, godt gået Italien. Men mest af alt: godt gået af mig selv, da jeg åd det hele på kortere tid, end det tager at sige .