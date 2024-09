Komikeren Kenny Hotz troller den amerikanske valgkamp

Kampen om at blive USA’s næste præsident er et cirkus uden lige. Og hvem bedre til at udforske manegen end skuespilleren og komikeren Kenny Hotz, der normalt arbejder på tv-serier som Kenny vs. Spenny eller er forfatter på South Park. I denne omgang giver han den dog som skarp observatør af det amerikanske samfunds forfald.

Vi sendte ham ud for at dække primærvalget i Florida for et par uger siden. Her deltager Hotz i et vælgermøde for Donald Trump, hvor han diskuterer indvandring med de Republikanske støtter, før han tager på nudiststrand for at snakke Bernie Sanders. Hans rejse ender dog, da han næsten bliver anholdt til et af Marco Rubios vælgermøder.