Er vi den mest materialistiske generation nogensinde? I første afsnit af Kontant Afregning diskuterer vi overforbrug, hvorfor 52% af unge ikke forstår helt basale økonomiske begreber, hvorfor 300.000 danskere lider af købemani, og at 25% kunne finde på at købe nyt tøj i stedet for at vaske det gamle.

Debattører:

Vært:

Christian Gade Bjerrum