Hvorfor betyder vores arbejde så meget for vores identitet? I afsnit to af Kontant Afregning diskuterer vi, hvorfor 1/3 af ledige unge har selvmordstanker, hvorfor ufaglærte har sværere ved at forplante sig og om uddannelsesreformen stiller urimelige krav til de studerende.

Debattører:

Filosof og tidligere formand for Nihilistisk Folkeparti Mads Vestergaard

Vært på DR Ung Petra Nagel

Folketingskandidat Rasmus Jarlov

Vært:

Christian Gade Bjerrum