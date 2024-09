Kontant Afregning ep. 4 – Uddannelse

Uddanner vi os bare til arbejdsløshed? I afsnit fire af Kontant Afregning diskuterer vi, hvad den øgede arbejdsløshed efter krisen betyder for den måde, vi uddanner os på, og om det giver mening, at 25% skal have en lang videregående uddannelse. Derudover tager vi fat i brugen af study drugs på universiteterne og spørger, hvorfor dem med korte videregående uddannelser er mere tilfredse med deres økonomiske situation end dem med lange videregående uddannelser.

Debattører:

Kaave Pour, Head of Digital Innovation, Rebel United

Simon Fancony, Head of Social Media, Politiken

Sebastian Krogh, Marketing Director TEDx KEA

Vært:

Christian Gade Bjerrum