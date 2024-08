Kopnudler og peanut butter er med til at holde freden i fængslet

Denne artikel er oprindelig publiceret af MUNCHIES US.

Fængselsmad kan være en dyster omgang. Når jeg besøger venner, som sidder inde i australske fængsler på landet, lyser deres øjne op, når vi bestiller ting fra caféen ude i besøgsrummet. Det kan være milkshakes, ferskner, shepherd’s pie eller kaffe. Det eneste andet tidspunkt, jeg ser indsatte blive så begejstrede, er, når de beskriver det mad, de selv laver i cellerne – det de kalder for ‘cook’ups’ – som modsvar til deres normale fængselskost.

Flertallet af disse improviserede retter er egentlig bare pimpede versioner af mikrobølgemåltider, men nogle af dem er virkelig gennemtænkte. Som for eksempel fængselsudgaven af retten mi goreng.

Opskriften varierer fra stat til stat og fra fængsel til fængsel afhængigt af, hvad de indsatte kan købe af madprodukter. Jeg talte med kokken Andy K, som sidder inde og er mand for nogle opfindsomme retter og gode historier.

MUNCHIES: Hej Andy. Hvordan endte du med at blive den bedste kok på din fængselsgang?

Andy: Jeg kom i fængslet for narkosmugling for to år siden. Jeg arbejdede faktisk som kok, men endte så på speed, som førte til meth, som førte til, at jeg blev fyret. Så begyndte jeg at sælge meth for at tjene penge. Selvfølgelig spiste jeg ikke så meget, og jeg udsatte virkelig min krop for nogle hårde ting. Så da jeg kom i fængsel, besluttede jeg mig for at tage en drejning og komme tilbage til min passion for madlavning. Det var godt for mig, fordi det holdte mine tanker fra narkotika, og det gjorde mig glad at lave noget, jeg elsker.

Hvordan reagerede de andre fanger på din madlavning?

Her i fængslet har os asiater et rygte for at lave det bedste mad. Alle er misundelige på det, vi bikser sammen, fordi vi lærte de her vilde smagskombinationer fra vores mødre, da vi voksede op. Jeg voksede op i Box Hill (en forstad til Melbourne red.), så jeg var altid inspireret af forskellige former for asiatisk madlavning. Vi var ret fattige, da vi voksede op, så vi blev tvunget til at lave de bedste retter med de værste ingredienser.

Hvad er det bedste, du nogensinde har lavet i fængslet?

Alle elsker mi goreng-opskriften med peanut butter. Det er en klar favorit, og det er for vildt at se, når alle sidder rundt om bordet og spiser sammen. Vi savner vores familier herinde, så det at lave et familiemåltid får os op at køre. Når der er et godt måltid på bordet, og alle drengene spiser sammen, får det os til at føle os som en familie, og det er altid hyggeligt. Uden for fængslet ville vi sikkert bruge tiden på en karaoke-bar, men herinde bliver alt lidt mere fornuftigt. Det er de her middage og det sjov, man har med sine venner, der holder dig på ret køl.

Har du nogensinde fået dårlige anmeldelser af de andre?

Ja, vi havde en ny fyr, der var helt vildt magtliderlig. Alle os asiater holder sammen herinde, men en gang imellem er der lidt drama mellem kinesere og vietnamesere. Nå, men den her kinesiske fyr kom ind med tusser over det hele og påstod, at han var del af en stor bande, som nogle af de andre indsatte faktisk var forbundet med. Vi ignorerede det bare, for vi vil gerne have, at alle skal være en del af familien, især når de lige er ankommet. Vi spiste ris med kylling, og pludselig kastede den her nye fyr sin tallerken og sagde, at det var noget lort, og at han ikke vil spise det. Vi fortalte ham, at han var helt vildt respektløs, men han lyttede ikke. Så sagde jeg til ham, at han skulle komme ind i min celle.

Hvad sker der, når du kalder nogen ind i din celle?

Brug din fantasi. Han svinede mig til, så jeg konfronterede ham. Jeg gik ind i min celle og fandt værktøjet frem. Men den her fyr dukkede aldrig op. Jeg ventede der næsten en time. Da jeg kom ud, var der en masse ballade. Tilsyneladende var der nogen med forbindelse til den bande, han påstod at komme fra, som havde stukket ham i kinden. Historiens morale er, at du ikke skal fucke med kokkene, for de er de vigtigste spillere herinde. Hvis maden er god, så går tiden i fængsel meget hurtigere, men når maden er lort, så vender alle folk sig mod hinanden.

Og mi goreng sørger for, at alle er glade?

Ja, de asiater, vi hænger med, har et stærkt fællesskab, og vi er alle i vores tyvere eller tredivere. Vi har cook-ups med mange forskellige grupper herinde, og mi goreng virker for alle, fordi det også er så populært udenfor fængslet. Det er nok det bedste mad, du kan lave, når du hverken har penge eller tid. Det er ikke sundt, men når tingene smager så gangster som det her, så er der intet, der er godt for dig.