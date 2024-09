Koreanske vaffelpizzaer er dine tømmermænds sprødeste drøm

Denne artikel er oprindeligt publiceret af MUNCHIES USA i april 2016

“Vaffelpizza” har længe været ensbetydende med noget man har lavet i mikroovnen ovenpå et marathon og lidt for meget bongvand. Men i Los Angeles findes der en restaurant, der har bevist, at pizza er det bedste, der er sket for vafler siden is.

Videos by VICE

Seoul Waffle Pizza ligger gemt væk på anden sal i et uanseligt indkøbscenter i Koreatown. Det er let at vade forbi det lille lokale uden så meget som at bemærke, at køkkenet producerer pizzaer toppet med bulgogi, kimchi, og dampende varm ost stænket med fermenteret gochujang.

“Avo Green”-pizzaen med avocado, grillet kylling, syltet løg og chipotle-sauce.

“Holy Brunch”-pizzaen med kartoffel, æg, mozzarella, parmesan og bacon—og ahornsirup.

Selvom restauranten også serverer pepperoni til pizzapuritanere, er det den 22-årige ejer James Kims innovative smagskombinationer, der gør restauranten et besøg værd. Hans brunchinspirerede vaffelpizza serveres med æg, bacon, kartoffel, parmesan og en medfølgende kop ahornsirup. Hans hamburger steak-pizza — med thousand island-dressing og en lettere sprød vaffel — sender tankerne hen på In-N-Outs famøse burger og den grillede burgerbolles knasende sprødhed. Og hvem havde gættet på, at majs kunne være godt på pizza? Det er Kims “Seoul Pizza” med bulgogi, grillet kimchi og ost et bevis på.

Kim er ikke uddannet kok — han er mester beatboxer — men han tager sine sprøde vafler så seriøst, at Seoul Waffle Pizza hverken leverer eller sælger take-away. Ifølge Kim skal maden nemlig spises med det samme.

“Seoul Lover” er et sammensurium af bulgogi, majs, mozzarella og kimchi.

“Shrimp Garlic” med endnu mere majs, rejer, rødløg, røget bacon, olivenolie og mozzarella.

Kims vafler kan ikke direkte sammenlignes med den typiske pizzabund, men de er unikke i deres sprødhed, lethed og luftighed. Dejen perfektionerede han i løbet af en periode på tre måneder, hvor han tilberedte og spiste vafler morgen, middag og aften, op til åbningen af restaurant.

Kim påstår, at hans pizzaer, takket være opskriften på dejen, er kaloriefattige og sundere end den gennemsnitlige pizza. “Jeg tager meget hurtigt på, så det er årsagen til, at jeg kan spise pizza hele tiden,” fortæller han. Der er relativt lidt mel i dejen, og helsebevidste kunder kan vælge mellem både fuldkorns og konventionel bund.

Du tror måske, at koreansk vaffelpizza er endnu et ekempel på en fødevare, der er blevet amerikaniseret (som pizzaen eksempelvis), men Kim påstår, at det er hans helt egen opfindelse: “Det er aldrig blevet gjort før.”

Seoul Waffle Pizza ligger i et indkøbscenter i Koreatown. “Hamburger Steak” smager som en burger fra In-N-Out med thousand island-dressing og icebergsalat.

Overraskende nok har Kim, der er født i Seoul og vokset op i det sydlige Californien, ikke kunnet lide pizza det meste af sit liv. Det var først, da han besøgte New York i 2015 i forbindelse med en beatboxing konkurrence, at han faldt for den berømte spise.

“I New York var pizza noget helt andet end i Los Angeles,” fortæller Kim. “Pizzaen var let, og teksturen helt fantastisk.”

Efter at have besøgt pizzeriaer i Manhattan og Brooklyn beslutttede Kim sig for at åbne sit eget sted, men LA svømmede allerede i pizzeriaer. Hvordan skulle han skille sig ud?

Vaffelidéen fik han fra sin mor. Det var hende, der fandt på at fusionere pizza med vafler, og den idé tog Kim til sig. “Jeg elsker bare at spise,” fortæller han.

For at få lidt erfaring før han åbnede sit eget sted, fik Kim arbejde som tjener på Genwa, en fin koreanske barbecue-restaurant i Beverly Hills. I tre måneder studerede han, hvordan de betjente deres kunder og drev deres restaurant. Kim bed også mærke i at koreansk mad ikke kun var populært blandt byens koreanske mindretal. “Interessen for koreansk mad var enorm,” fortæller han.

Og det er Kims restaurants popularitet et bevis på. Og hvem fanden kunne dog finde på at sige nej til vaffelpizza?