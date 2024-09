De glemte fotos fra italienske gerningssteder i starten af det 20. århundrede

Alle billeder er med tilladelse fra Stefano Amoretti/Clue: Cold.

Luigi Tomellini arbejdede som kriminalteknisk fotograf i Genova i starten af det 20. århundrede. Det var kort efter, at den franske kriminolog Alphonse Bertillon havde støbt fundamentet for moderne kriminalundersøgelser, og ifølge visse kilder var det Tomellini, som – takket være sin forbindelse til Bertillon – introducerede praksissen med at tage fingeraftryk i Italien. Hans billeder var et essentielt værktøj i datidens politiefterforskning, men af en eller anden grund blev de spredt for alle vinde efter hans død – inden de blev opdaget i en kuffert i 1980’erne. I dag, 30 år senere, skildrer billederne stadig, hvordan kriminaltekniske fotografier fungerede, og de er samtidig et tidsbillede på datidens kriminalefterforskning i Italien.

Det var blandingen mellem noir-atmosfære og politiefterforskning, som fik Stefano Amoretti (studerende i kulturelle og kreative processer på City University of London), Mino Tristovskij (fotograf) og Riccardo Sezzi (som opdagede Tomellinis portfolio) til at skabe udstillingen af billederne, Clue: Cold.

For at lære mere om denne “kriminaltekniske æstetik” og udstillingen, tog jeg kontakt til Stefano Amoretti. “De her billeder har en lang og kompliceret historie. Ricardo Sezzi fandt dem i en efterladt kuffert på gaden i Genova tilbage i 1980’erne. Det var en hel samling af billeder af mennesker, der var døde 70 år tidligere, men han vidste ikke, hvad han skulle stille op med dem, så han beholdt dem bare derhjemme indtil 2013. Kort tid før jeg flyttede til London, fremkaldte vi dem sammen for første gang i et hjemmelavet mørkekammer på hans badeværelse.”



Lommekniv. Scanning af originalbillede, 12×9 cm, 1910’erne.



Men London var ikke kun det perfekte sted i en logistisk kontekst: “Forestil dig at have 110 uudgivede fotografier med et kæmpe æstetisk potentiale, en vild historie bag og et emne, der går perfekt i spænd med Jack the Rippers London. Det føltes næsten som vores pligt, at give de her billeder tilbage til fansne.”

Det mest fascinerende aspekt ved udstillingen, fortæller Amoretti, er muligheden for at skabe interesse for nogle billeder, som blot blev skabt som kriminalteknisk bevismateriale: “Der er ikke noget nyt i folks interesse i skildringen af døden: Referencer til døden i religiøs ikonografi har eksisteret i lang tid, selvom et mere realistisk billede har gjort sit indtog i de seneste 150 år. Kriminalteknisk fotografi falder inden for den fascination, når den bliver vist frem for offentligheden.”



Selvmord, formentlig ved hængning. Scanning fra originalbillede, 18×13 cm, 1910’erne.



Så er der det tekniske aspekt: “Billederne i Clue:Cold er utroligt dramatiske. Tag for eksempel det af manden på det skakternede gulv. Ligets stilling, perspektivet, der så omhyggeligt er dikteret af væggene og gulvet… manden i den diagonale vinkel, den uredte seng. Det ligner noget fra en film. De er helt sikkert taget af en med et skarpt øje, som er kreativ og professionel.”

I lang tid efter opdagelsen af porteføljen var det til gengæld ikke muligt at fastslå fotografens identitet: “Dengang lykkedes det historikeren og forfatteren Aldo Padovano at forbinde et bestemt billede med en avisartikel, som nævnte, at Professor Dr. Tomellini havde besøgt gerningsstedet for at tage ‘en hel del’ billeder. Derfra faldt det hele på plads: Tomellini var en velanset akademiker, som på det tidspunkt var professor på Universitetet i Genova. Han var formentlig den første til at introducere innovative identifikationsteknikker, som for eksempel fingeraftryk, i Italien.”

Lig på bord I lighuset. Scanning fra originalbillede, 18×13, 1910’erne.

Under kurateringen af materialet var nogle af billederne vigtigere end andre, forklarer Amoretti. På et af dem kan man se plakaten fra premieren på La Bohème i Genova den 27. Januar 1912. Det billede var afgørende for at kunne fastslå den historiske kontekst. Andre af billederne indeholder navne, og andre er interessante fra et teknisk synspunkt, og nogle af billederne er bare ekstremt fascinerende, selvom de ikke giver os nogen som helst kontekst. Tag for eksempel knivene eller kuglerne: De samme motiver som popkunsten brugte flere årtier senere var allerede tilstedeværende.”

Clue:Cold udstillingen åbner i London den 24. Marts. Få mere information her.

Selvmord ved hængning. Scanning fra originalbillede, 21×16 cm, 1910’erne.

Kugler til Bullets for ballistisk analyse, selvmord. Scanning fra originalbillede, 12×9 cm, 1910’erne.

Selvmord ved skud. Scanning fra originalbillede, 21×16 cm, 1910’erne.