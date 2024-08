Krøllede jakkesæt, guldsko og en tiger: Vi bliver nødt til lige at tale om 2 Chainz’ bryllup

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA

Rappere kører en rimelig hård bryllupsstil for tiden. I juli var PUSHA-T svøbt i hvidt, da han sagde ja til sin kæreste og nu kone, Virginia Williams, i parrets hjemby Virginia Beach. Og i sidste weekend blev det 2 Chainz’ tur. Rapperen gjorde mere end bare at namedroppe Versace – han gik all-in og blev gift i Villa Casa Casuarina i Miami, der også er kendt som Versace Mansion. Du husker måske, da rapperen tidligere på året var nede på knæ til Met Gala, hvor han friede til kæresten, Kesha Ward, mens de begge var svøbt i Versace. Der er endnu ikke dukket så mange billeder fra brylluppet op, men det er sikkert at antage, at værten på Most Expensivest har betalt en pæn slat penge for højtidelighederne. Ifølge TMZ kostede festen 300.000 dollars. Men var det så dét værd? Selvfølgelig var det det. Han havde trods alt bestilt en T.R.U Love isskulptur. Og en hvid tiger. Helt seriøst.

Se hvor mange udråbstegn, der er i den her billedtekst. 2 Chainz havde akut brug for hjælp. Det var i den grad et rigmands-problem: Gommen kunne ikke beslutte sig for, hvilke sko han skulle have på. Men når man har så mange, kan man heller ikke bebrejde ham for at udvælge to par.

Mama Chainz blev en af mine yndlingsmennesker, da hun klædte sig ud som sin søn i forbindelse med ”Proud”, og her ser man så, at hun heller ikke mangler evner på dansegulvet. Chainz ved godt, at det her er hendes sang, så hun får lov til at stråle. Bemærk også de nye sko.

https://twitter.com/jbillinson/status/1030955001919799296

Udover diverse familiemedlemmer var der også flere stjerner blandt de 75 gæster til brylluppet. Men af en eller anden grund har der været mest snak om Kanyes sko. Det er ikke fodtøj, man normalt ville forvente at støde på til en formel lejlighed, og så var de også for små. Det her slår helt sikkert Pharrells hæslige ur til PUSHA-Ts bryllup. Ikke alene dukkede Kanye op i underlige tøfler: hans date, Kim Kardashian, havde simpelthen valgt at iføre sig en latexkjole. West-parret var fløjtende ligeglad med bryllupsnormer.

Jeg ved ikke helt, hvordan tigeren passer ind i det hele, men den var helt sikkert en af de vigtigste gæster. Og folket mangler billeder af den tiger, 2 Chainz. Du har ikke spyttet så mange penge i arrangementet for at så at være nærig med tigerbilleder. Hvis du ser videoen til ende, får du et glimt af den eksotiske gæst:

Stort tillykke til Epps-familien!