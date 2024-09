Stemningsbilleder fra et terrorramt København

Et år og én dag efter terrorangrebet mod Krudttønden og den jødiske synagogen i København slikker Danmark stadig sårene efter attentatet på ytringsfriheden. Terroristen Omar El-Hussein blev efter en større menneskejagt skudt på Nørrebro af politiets aktionsstyrke. Inden da nåede han at dræbe filminstruktøren Finn Nørgaard og vagten ved synagogen i Krystalgade, Dan Uzan. Seks betjente blev også sårede under skyderierne. I går markerede pårørende sammen med tusindvis af andre danskere årsdagen for terrorangrebet.

Denne billedserie indfanger stemningen i København natten til d. 15. februar 2015, hvor VICE var på gaden, mens Danmark stadig var under angreb.